La policía británica reconoce que allanamientos de las casas del expríncipe Andrés fueron ilegales

La policía británica reconoció que los allanamientos realizados en febrero durante el arresto del expríncipe Andrés en el marco del caso Epstein fueron "ilegales", declaró este jueves un juez de la Alta Corte de Londres.

Estos allanamientos fueron "anulados" por este mismo tribunal el 22 de julio, precisó en un comunicado la policía, que no obstante está estudiando cómo conservar las piezas incautadas durante esa operación.

Los allanamientos tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior residencia en Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres.

En las primeras declaraciones públicas sobre el tema, el juez Nicholas Hilliard, de la Alta Corte de Londres, dijo este jueves que la policía había aceptado que "las órdenes de allanamiento eran ilegales".

Pero "esto no pone fin a la investigación ni significa que el conjunto de la investigación fuera ilegal", matizó el juez.

Hilliard señaló que aún debía decidir si la policía puede conservar bienes obtenidos bajo una orden ilícita, tal y como le solicitó el cuerpo de seguridad.

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

El hermano del rey está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Además, la policía indicó que estaba examinando una acusación de agresión sexual presentada contra él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/el-principe-andres-mountbatten-windsor-146c7743.jpg El expríncipe Andrés ganó una batalla legal el 8 de octubre de 2026 contra los registros de sus residencias reales. Foto: AFP (FOTO: AFP)

Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado hasta ahora.

Apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, se vio obligado a dejar la residencia de Royal Lodge, en Windsor, donde vivía desde hacía unos veinte años, para trasladarse a la finca privada del rey en Sandringham, en Norfolk.

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El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando tenía 17 años. Giuffre se suicidó en abril de 2025, a los 41 años.