Así fue el desfile con el que Andreína Martínez se acerca al triunfo en reality de Victoria´s Secret

Andreína Martínez deslumbró en la pasarela con una presentación que la acerca cada vez más a la meta de conquistar el reality de Victoria´s Secret. ( INSTAGRAM / @MUNDOMISS_RD )

La modelo dominicana Andreína Martínez continúa dejando su huella en la competencia Angels Among Us, el reality de Victoria´s Secret en el que ha destacado por su seguridad, elegancia y desenvolvimiento sobre la pasarela, acercándose a la posibilidad de avanzar al top 5.

Durante esta etapa, la Miss República Dominicana Universo 2021 protagonizó una transformación de imagen y desfiló por primera vez con las emblemáticas alas de la marca, un momento significativo en su recorrido por la competencia.

Su desempeño captó la atención de los jueces, quienes valoraron su confianza al caminar y su presencia escénica.

Martínez, quien alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2022, celebró la experiencia a través de sus redes sociales con un mensaje que refleja su determinación.

"Mi audacia me trajo hasta aquí. Que a @piergiorgio le guste mi forma de caminar es una prueba más de que voy por buen camino. ¡Lo logré!", fue el mensaje con el que resposteó el video publicado por mundomiss_rd .

La selección culminará el domingo 18 de octubre de 2026, durante el Victoria´s Secret Fashion Show, previsto para celebrarse en Los Ángeles, California. La ganadora obtendrá la oportunidad de desfilar en el reconocido espectáculo y un contrato exclusivo con IMG Models.

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El público puede seguir las distintas etapas del proceso a través de Angels Among Us, disponible en el canal oficial de Victoria´s Secret en YouTube. Mientras avanza la competencia, Andreína Martínez representa el talento dominicano en uno de los escenarios más reconocidos de la industria internacional del modelaje.

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