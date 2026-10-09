Karla Celinet: "La pasión te puede abrir una puerta en la televisión"

La pasión puede abrir las puertas de la industria televisiva, pero necesita estar acompañada de preparación y conocimiento para construir una carrera. Esa es una de las principales recomendaciones de la productora dominicana Karla Celinet Tejada para los jóvenes interesados en trabajar en televisión.

Desde su experiencia en Telemundo, Tejada considera que trabajar en producción requiere amar la profesión debido al nivel de exigencia de la industria. Sin embargo, advierte que las ganas y el talento no sustituyen la formación académica ni la necesidad de mantenerse actualizado.

Su planteamiento está relacionado con su propia trayectoria. La joven comenzó en la televisión en 2014 como asistente de producción en República Dominicana y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde tuvo que aprender nuevos sistemas, conocer otras audiencias y adaptarse a diferentes procesos de trabajo.

Ese recorrido la llevó hasta Telemundo y espera que su experiencia también sirva para mostrar a otros jóvenes dominicanos que pueden abrirse espacio en la industria televisiva estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-06-at-120231-pm-2-e65ebae4.jpeg La productora dominicana Karla Celinet Tejada trabaja en Telemundo. (CEDIDA POR KARLA CELINET) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-06-at-120231-pm-06bcf554.jpeg La productora dominicana Karla Celinet Tejada trabaja en Telemundo. (CEDIDA POR KARLA CELINET) ‹ ›

Desde tu experiencia en Telemundo, ¿qué busca la cadena cuando apuesta por un talento joven? ¿Qué podrían hacer los jóvenes dominicanos para acercarse a esta industria?

Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que busca pasión. El que trabaja en producción tiene que verdaderamente amar lo que hace. Es una industria que exige muchísimo y, si no tienes pasión por ella, es muy difícil sostener ese ritmo.

Entonces, si algún joven me pregunta qué puede hacer para que lo tomen en cuenta, le diría algo muy simple: muestra tu pasión. Demuestra que amas lo que haces, pero también prepárate académicamente. La pasión te puede abrir una puerta, pero la preparación y el conocimiento te ayuda a mantenerte.

¿Qué errores observas con frecuencia en los jóvenes que intentan entrar a la televisión o al entretenimiento y que podrían evitar desde el comienzo?

Diría que se les está olvidando la importancia de la preparación. La importancia de estudiar esta profesión y entender que la producción también es una carrera, como cualquier otra, que evoluciona constantemente y que requiere formación continua para poder dominarla lo mejor posible.

Sé que es una profesión que muchas veces nace de lo empírico, de aprender haciendo, y eso también es muy valioso. Pero si sentiste la chispa y sientes que esto es para ti, ¡prepárate!

No te quedes solamente con el talento o las ganas. Busca aprender, estudiar, preguntar y mantenerte actualizado, porque esta industria cambia constantemente.

¿Qué cualidades crees que distinguen a un buen productor o productora de televisión de uno extraordinario? ¿Qué características son indispensables en este negocio?

La disciplina, la organización y la responsabilidad. Sin duda alguna, esos son tres pilares fundamentales para ser un buen productor de televisión.

Pero creo que para ser extraordinario necesitas algo más: criterio. Saber tomar decisiones, saber identificar qué es importante, qué merece prioridad y cómo contar una historia de la mejor manera posible, muchas veces bajo presión y con muy poco tiempo.

Puedes tener todos los sistemas y herramientas a tu alcance, pero si no tienes criterio para tomar decisiones, es muy difícil ser un productor extraordinario.

La industria audiovisual ha cambiado considerablemente con las redes sociales y las plataformas digitales. ¿Qué debe tener hoy un talento para ser relevante tanto en la televisión tradicional como en el ecosistema digital?

Creo que hoy un talento tiene que ser mucho más versátil. Ya no basta con entender solamente la televisión; tienes que entender a las audiencias, saber qué buscan, cómo consumen contenido y cómo cambia la manera de contar una historia dependiendo de la plataforma.

La televisión tradicional y las plataformas digitales pueden tener formatos diferentes, pero al final las dos necesitan lo mismo: contenido que conecte con la gente.

Por eso creo que es indispensable mantenerse actualizado, entender las nuevas herramientas y plataformas y, sobre todo, no perder la capacidad de contar buenas historias. Porque la plataforma puede cambiar, pero el poder de una buena historia sigue siendo el mismo.

Aunque te soy bien honesta, la televisión tiene una magia que es imposible sustituir.

¿Cómo fue tu llegada al mundo de la televisión y qué momentos consideras decisivos para llegar hasta Telemundo?

Llegué a la Televisión en el 2014 como asistente de producción en el programa El Escándalo del 13. Recuerdo cuando me tocaba escribir en cartulinas para elaborar esas “chuletas” con esos puntos importantes del artista que viene o la información que venía.

Elaborar los scripts era mi parte favorita, donde mi productor y mi papá de la televisión, como le digo con cariño, me daba la oportunidad de redactarlos. Aún los conservo en mi correo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-06-at-120233-pm-368adf21.jpeg La productora dominicana Karla Celinet Tejada trabaja en Telemundo. (CEDIDA POR KARLA CELINET TEJADA)

Si tuvieras que identificar un punto de inflexión en tu carrera, ¿cuál sería?

Creo que uno de los puntos de inflexión más importantes de mi carrera fue cuando recibí mi primera oportunidad en Telemundo, comenzando en Telemundo 51 en Miami.

Venía de trabajar como productora en República Dominicana, pero llegar a un mercado nuevo significó aprender prácticamente desde cero muchas cosas: sistemas que nunca había utilizado, procesos diferentes y hasta términos que jamás había escuchado en la universidad ni en mis trabajos anteriores.

Fue un reto que me obligó a adaptarme rápidamente, aprender sobre la marcha y salir de mi zona de confort.

Pero también fue una experiencia que me ayudó a ganar mucha más confianza en mis habilidades y a entender que, como productora, una de mis mayores fortalezas es precisamente mi capacidad para aprender y adaptarme a nuevos retos.

¿Qué significó para ti, como dominicana, abrirte camino en una industria televisiva tan competitiva como la de Estados Unidos?

Muchísimo. Me enorgullece mucho estar aquí, sobre todo porque, aunque frente a las pantallas de la televisión nacional de habla hispana en Estados Unidos hay una buena representación dominicana, detrás de cámaras, en las distintas áreas de producción de estas grandes cadenas, la industria está mayormente dominada por profesionales cubanos, mexicanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, entre otras nacionalidades.

Y para mí es un honor poder estar aquí como dominicana, demostrando que nosotros también tenemos muchísimo talento y mucho que aportar a esta industria.

Pero, sobre todo, me emociona pensar que mi presencia puede ayudar a abrir el camino para que otros dominicanos sepan que también podemos llegar hasta aquí.

Que hay espacio para nuestro talento y que nosotros también podemos ser parte de las personas que están construyendo la televisión en Estados Unidos. “¿Es dominicano? Tráelo, que los dominicanos son buenos”. Jajaja.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos que has enfrentado a lo largo de tu carrera y qué aprendiste de ellos?

Pues, comenzar de cero. Aprender un target desde cero, entender cómo funciona el hispano que vive aquí, cómo piensa, cómo actúa, qué busca y qué le interesa.

También tuve que aprender a estudiar a la competencia, tanto la de habla hispana como la que no lo es. Aprender a identificar que, si algo está pasando en determinado lugar, quizás eso significa que es mi historia del día.

Que tengo que abrir mi show con eso, que tengo que darle prioridad, ya sea una noticia o incluso contenido de entretenimiento.

Creo que uno de los mayores aprendizajes fue entender que no podía producir para el público que yo conocía. Tenía que conocer y entender al público para el que estaba produciendo.

Desde fuera solemos ver el éxito, pero no todo lo que ocurre detrás. ¿Qué sacrificios o decisiones difíciles han sido necesarios para construir la carrera que tienes hoy?

Dejar atrás mi país, mi familia, mi círculo cercano y mi iglesia. Fueron sacrificios importantes, porque estaba dejando atrás prácticamente todo lo que conocía para comenzar una nueva etapa.

Pero si no hubiese hecho esos sacrificios, si no hubiese dicho que "sí" a esta oportunidad, probablemente no estaría viviendo este sueño.

Porque, sin duda alguna, estar en Telemundo es un sueño hecho realidad. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que algunos de los sacrificios más difíciles fueron también los que me trajeron hasta donde estoy hoy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-06-at-120231-pm-d5de88e0.jpeg La productora dominicana de Telemundo Karla Celinet Tejada. (CEDIDA PORKARLA CELINET)

Si pudieras hablar con la joven dominicana que eras cuando comenzaste, ¿qué le dirías y qué consejo le darías hoy, después de todo lo que has vivido y aprendido?

Le diría: confía más en ti.

Creo que muchas veces, cuando estamos comenzando, no alcanzamos a ver todo lo que somos capaces de lograr porque todavía no tenemos las experiencias que nos permitan reconocer nuestro propio potencial, o el ruido de afuera, opiniones, comentarios, sobre todo cuando se trata de carreras que se basan en el arte (producción, música, teatro, etc..), pueden nublar esa fe que tenemos en nosotros mismos.

A esa joven dominicana que comenzó su carrera le diría que no tenga miedo de decir que sí a las oportunidades.

Incluso cuando impliquen salir de su zona de confort, empezar de cero o dejar atrás cosas que ama, y que nunca permita que el miedo a no sentirse suficiente la haga dudar de su capacidad.

Porque si pudiera sentarme hoy con esa joven y contarle todo lo que ha vivido, los lugares donde ha trabajado y que algún día estaría trabajando en Telemundo en Estados Unidos, probablemente no me creería.

Y creo que eso es precisamente lo más bonito: que muchas veces la vida te lleva mucho más lejos de lo que tú misma te atreviste a imaginar. Hace siete años me tocaba ver la programación de Telemundo desde la sala de mi casa, preguntándome cómo podía llegar hasta ahí.

Hoy soy parte de su equipo y he tenido el privilegio de producir programas que antes veía desde esa misma sala. ¡Los sueños sí se hacen realidad!