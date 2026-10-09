"Liborio" y "Rojo", del peso de la historia al poder del arte

Shalim Ortiz-Goico y Orestes Amador protagonizan "Rojo". ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Si estás pensando en dedicar unas horas al teatro este fin de semana, la cartelera ofrece dos propuestas con puntos de partida muy diferentes.

En la Ciudad Colonial, Teatro Guloya cierra la XII edición del Festival Iberoamericano Teatro de Bolsillo con Liborio, una pieza que mira hacia uno de los episodios más complejos de la historia dominicana.

En paralelo, Rojo lleva al público al estudio del pintor Mark Rothko para plantear un intenso diálogo sobre el arte, el ego y la trascendencia, en el Nueva York de los años 50.

La historia de Liborio

En formato unipersonal, Liborio se acerca a los acontecimientos de la Masacre de Palma Sola de 1962 a través de una adaptación libre de La hija del Mesías , texto original del multipremiado dramaturgo dominicano César Sánchez Beras.

La obra no se limita a reconstruir un episodio histórico. También incorpora elementos de la religiosidad popular dominicana, creando un relato en el que memoria, creencias y acontecimientos se encuentran sobre el escenario.

La adaptación, dirección e interpretación están a cargo de Dimitri Rivera, quien recibió una nominación como Mejor Actor en los Premios Soberano por su trabajo en este personaje.

Además, el montaje forma parte del cierre de una edición del Festival Iberoamericano Teatro de Bolsillo que ha apostado por propuestas de pequeño formato y cercanas al público.

En Rojo, el escenario cambia por completo.

La historia se sitúa en el universo de Mark Rothko, uno de los nombres fundamentales del expresionismo abstracto estadounidense.

El punto de partida es un momento decisivo de su carrera: el pintor recibe uno de los encargos más importantes y lucrativos de su trayectoria.

A partir de ahí, dos artistas comparten un espacio en el que las conversaciones sobre pintura terminan convirtiéndose también en discusiones sobre ambición, reconocimiento, creación y legado.

La obra fue escrita por John Logan, dramaturgo y guionista multinominado a los premios Óscar, BAFTA y Globos de Oro, y llega por primera vez a República Dominicana con Shalim Ortiz-Goico y Orestes Amador en escena.

La dirección y producción general están a cargo de Ramón Santana, con Madeleyn Velásquez como coproductora. El diseño escenográfico es de Fidel López, mientras que Ernesto López está a cargo de la iluminación.

Sala Otto Coro del Teatro Guloya, viernes y sábado, 8:30 pm; y domingo, 6:30 pm. Sala Ravelo del Teatro Nacional, viernes y sábado, 8:30 pm; y domingo, 6:30 pm. .