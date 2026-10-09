Luisa Apolinar publica "Mutiladas", una novela sobre las heridas que impone la sociedad

La escritora dominicana Luisa Apolinar acaba de publicar la novela "Mutiladas por el bisturí social". ( SUMINISTRADA POR LA AUTORA )

La escritora dominicana Luisa Apolinar presentó su segunda novela, "Mutiladas por el bisturí social", una obra derivada de su primer libro, "El 50 % de este libro es verdad", en la que aborda las heridas emocionales y los condicionamientos sociales que marcan la vida de las personas, especialmente de las mujeres.

La presentación se realizó el jueves en la librería Cuesta durante un encuentro que reunió a lectores, reseñadores, representantes de medios de comunicación y miembros del ámbito literario y cultural.

Con la premisa "Nacemos completas, pero nos prefieren fragmentadas", Apolinar propone una reflexión sobre los estándares y las expectativas sociales que buscan moldear la identidad femenina, desde la apariencia física hasta la conducta y las decisiones personales.

Temas de la novela

En "Mutiladas", la autora retoma las vidas de Luz y Mary, dos personajes que aparecieron en su primera novela, publicada en 2025, y que ahora regresan convertidas en mujeres. Aunque la nueva historia se desarrolla en el universo narrativo de su obra anterior, puede leerse de manera independiente.

Las protagonistas, caracterizadas por sus personalidades arrolladoras y una aparente seguridad, enfrentan las marcas de sus experiencias, las imposiciones sociales y los desafíos que implica reconstruirse emocionalmente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-100547-am-1-80865e1d.jpeg Luisa Apolinar presentó su segunda novela, Mutiladas por el bisturí social en Cuesta Libros. (CEDIDA POR LUISA APOLINAR)

Sin embargo, la novela amplía su mirada más allá de las experiencias femeninas y plantea que la mutilación social no tiene género. Los hombres también enfrentan heridas, silencios y expectativas que condicionan su manera de sentir, relacionarse y desenvolverse en la sociedad.

Lejos de presentar a sus personajes únicamente desde el sufrimiento, la obra explora cómo las personas confrontan su pasado y los patrones sociales que, en ocasiones, exigen fortaleza mientras penalizan la vulnerabilidad.

"Porque estas mujeres no nacieron fuertes; se hicieron", plantea la propuesta narrativa de la autora.

Recepción de la obra

De su primera novela a una nueva historia, "Mutiladas por el bisturí social" llega después de la publicación de "El 50 % de este libro es verdad", una novela de ficción que combina la crítica social con el humor cínico y los giros inesperados.

La primera obra ha recibido comentarios favorables de lectores dentro y fuera de República Dominicana. En reseñas publicadas en Amazon, Melissa Paulino destacó que la historia logró atraparla desde las primeras páginas, pese a no tener el hábito de la lectura, y que la terminó en cinco días.

"Desde que lo terminé estoy esperando otra publicación de Luisa Apolinar", expresó.

Por su parte, Elías Salazar Báez, desde España, valoró la presencia de una voz literaria dominicana que aborda realidades cotidianas que suelen permanecer silenciadas y destacó la manera en que la autora entrelaza historia y verdad.

Estas reacciones reflejan el interés de Apolinar por utilizar la ficción para abordar temas sociales, despertar emociones y propiciar conversaciones sobre realidades que suelen normalizarse o permanecer fuera del debate público.

Antes de su presentación oficial, la novela tuvo un primer acercamiento con el público durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, donde la escritora participó como autora invitada en varias jornadas, firmó ejemplares y presentó sus dos obras en el Pabellón de Autores Dominicanos.

Durante el encuentro en Cuesta Libros, Apolinar reiteró su interés en desarrollar una literatura que, además de entretener, cuestione al lector y lo invite a reflexionar sobre su entorno.

Nuevos proyectos de la autora

La escritora adelantó que ya trabaja en su tercera novela, un proyecto que tendrá una sola voz narrativa y que representa un nuevo desafío creativo.

"Quiero desafiarme como escritora, probar cosas nuevas, pero seguir sonando a mí", compartió.

Luisa Apolinar Ortiz nació en Santo Domingo en 1984. Es mercadóloga, empresaria y escritora, y fundadora de Verbena Salón, negocio con el que acumula más de quince años de trayectoria en el sector de la belleza.

En 2026 fue finalista del Concurso Internacional de Cuento Centroamericano, con una calificación de 97 sobre 100.

Su narrativa explora la resiliencia, la dualidad y las heridas que las personas aprenden a ocultar para sobrevivir, mediante una combinación de crudeza, sensibilidad y humor sarcástico.

La actividad concluyó con la firma de ejemplares y un intercambio entre la autora y los asistentes. "Mutiladas por el bisturí social" está disponible en formato físico en las principales librerías del país y en plataformas digitales como Amazon, Apple Books y Kobo.