Luli Pampin: aventura musical para todos

Luli Pampín promete una fiesta familiar en el Teatro Nacional. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Si en tu casa hay pequeños que cantan las canciones de Luli Pampín, se saben sus coreografías o han pedido alguna vez disfrazarse como ella, hay una cita que seguramente les hará ilusión.

Este domingo 11 de octubre, la artista llegará por primera vez a República Dominicana con Bienvenidos. Juntos otra vez, un espectáculo que convertirá el Teatro Nacional en un espacio para cantar, bailar y compartir en familia.

La expectativa ya se hace sentir: la primera función está agotada y quedan pocas entradas para la segunda. Un recibimiento que tiene especialmente emocionada a Luli, quien espera conocer de cerca a los niños dominicanos y descubrir más sobre el país, su cultura y su gastronomía.

"Tengo muchas ilusiones, muchas ganas por conocer el país, por conocer a todos los pequeños de la República Dominicana", contó durante un encuentro por zoom con la prensa. Para ella, visitar un lugar nuevo no consiste únicamente en presentar un espectáculo, sino también en acercarse a quienes han hecho suyas sus canciones.

Mensaje del espectáculo

Aunque la música y el baile son parte esencial de la experiencia, Bienvenidos propone algo más.

El espectáculo recorrerá la historia del personaje y presentará una trama que invita a los niños a reflexionar sobre el acoso escolar, especialmente desde una perspectiva que no siempre se aborda: la de quien tiene comportamientos que lastiman a los demás.

La idea nació de la experiencia de Luli al trabajar con niños y observar sus reacciones y comportamientos. A veces, explicó en la entrevista, un pequeño que se porta mal termina apartado sin que los adultos se detengan a entender qué puede haber detrás de esa conducta.

"Muchas veces es una llamada de atención muy grande, de una falta de cariño, una falta de atención", reflexionó.

A partir de esa mirada, el espectáculo presenta a un personaje que interrumpe la diversión y al que, en principio, los demás quieren apartar. Sin embargo, poco a poco descubren que también quiere reír y compartir con ellos.

La invitación es a darle una oportunidad e integrarlo, sin dejar de comprender que las travesuras no son la manera adecuada de llamar la atención.

El mensaje, por tanto, no se limita a señalar lo que está bien o mal. Busca que los niños comprendan la importancia de hablar sobre lo que sienten, tratar a los demás con empatía y reconocer que el cariño puede ayudar a transformar una situación.

10 años con los niños

Detrás de Luli Pampín está Lucía, una artista que comenzó su proyecto en 2016 con recursos muy sencillos y que, con constancia, ha construido una comunidad internacional de seguidores. Durante una década ha mantenido la publicación semanal de videos y ha llevado su personaje a escenarios de distintos países.

La maternidad también fue determinante en ese camino. Fue al cantarle a su primer hijo cuando encontró el impulso para vencer la timidez que sentía al cantar sola frente al público.

Hoy, esa experiencia se refleja en una propuesta artística que procura entretener, pero también dejar aprendizajes. En sus canciones y espectáculos aborda temas como el amor propio, el gusto por la lectura y la capacidad de afrontar situaciones cotidianas con mayor autonomía.

Luli reconoce que los niños le han enseñado a valorar la sinceridad y la imaginación, dos cualidades que considera esenciales y que, a su juicio, los adultos no deberían perder. "Me gusta aprovechar eso para poder no solo entregar un entretenimiento vacío, sino dejar mensajes", afirma.

Un punto de encuentro

Con esa filosofía llega a Santo Domingo , donde la música será el punto de encuentro entre una artista y un público que ya conoce sus canciones. La promesa es una fiesta para disfrutar en familia, pero también una oportunidad para conversar con los niños sobre la empatía , la amistad y el valor de incluir a los demás.

, donde la será el punto de encuentro entre una artista y un público que ya conoce sus canciones. La promesa es una fiesta para disfrutar en familia, pero también una oportunidad para con los niños sobre la , la amistad y el valor de incluir a los demás. Domingo 11 de octubre, 3:45 pm y 6:15 pm. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas en Uepa Tickets.