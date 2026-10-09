Parlacen entrega premios a escritores nacionales e incentiva el talento literario

Ceremonia de entrega de premios a escritores dominicanos de parte del Parlacen. ( FOTO CEDIDA POR EL PARLACEN )

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) reconoció este viernes el talento literario dominicano con la entrega de premios a dos escritores nacionales que resultaron ganadores del VI Concurso Rubén Darío en Poesía y Prosa, edición 2026.

Los escritores Sandra Irola Berroa Santana y Juan Pablo Fernández Beltré, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, recibieron certificados de reconocimiento y premios en metálico durante una ceremonia organizada por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Parlacen.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa promueve la creación literaria y la integración cultural entre los países centroamericanos y la República Dominicana.

Participación institucional

El primer lugar de la competencia correspondió al escritor guatemalteco César Manrique De León Galindo, en una edición que reunió a participantes de la región en las modalidades de composición poética inédita y declamación en video.

La ceremonia contó con la participación del vicepresidente de la Junta Directiva del Parlacen por la República Dominicana, Jesús Alberto Batista Suriel, y de la secretaria de la Junta Directiva, Socorro Monegro.

Asimismo, intervinieron el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, José Salomón Herrera Funes, y el secretario de dicha comisión, Erges Rubén Jiménez Bichara, quienes participaron en el acto de reconocimiento a los escritores galardonados.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Lourdes de Jesús, enlace con la Cámara de Diputados de la República Dominicana. La actividad también contó con la intervención del exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, así como con la presencia de diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano y de la Cámara de Diputados dominicana.

Durante la ceremonia, los escritores dominicanos tuvieron la oportunidad de expresar sus impresiones sobre el reconocimiento internacional recibido, en un encuentro que puso de relieve la importancia de la literatura como expresión de identidad cultural y vínculo entre los pueblos de la región.

Importancia del certamen

El VI Concurso Rubén Darío en Poesía y Prosa lleva el nombre del célebre poeta nicaragüense, considerado el máximo representante del modernismo literario y una de las figuras más influyentes de las letras hispanoamericanas.

El certamen busca estimular la creación literaria y reconocer a escritores de Centroamérica y la República Dominicana.

En esta sexta edición, los dos galardones obtenidos por escritores dominicanos colocaron nuevamente al país entre los premiados de una competencia que reúne distintas voces y expresiones literarias de la región.