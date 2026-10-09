Cuatro artistas ganan residencias internacionales en el 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes

En el centro, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes, junto a los artistas Julianny Ariza, Nazario, y la madre de la artista Julia Aurora Guzmán, quien estuvo en su representación. ( CEDIDA POR EL CENTRO LEÓN JIMENES )

La Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León anunciaron a los ganadores del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, en el que cuatro artistas fueron reconocidos con residencias internacionales en Colombia, Brasil, Bélgica y Reino Unido, como parte de una iniciativa que busca impulsar la proyección del talento artístico dominicano y caribeño.

La ceremonia de premiación se celebró en la fachada de La Aurora, en las instalaciones del Centro León, en Santiago, con la participación de autoridades, representantes del sector cultural, artistas y miembros de la familia León Asensio.

De acuerdo con una nota de prensa de los organizadores, los galardones fueron otorgados a Kachelle Knowles, Julianny Ariza Vólquez, Julia Aurora Guzmán y Nazario, cuyas propuestas fueron seleccionadas para participar en programas de investigación y creación artística en el extranjero.

Los artistas premiados

Kachelle Knowles obtuvo la Residencia Centro León en Plataforma Caníbal, en Barranquilla, Colombia, por su obra La última vez que fui al carnaval.

Por su parte, Julianny Ariza Vólquez fue reconocida con la Residencia Fundación Eduardo León Jimenes en Capacete, en Río de Janeiro, Brasil, por su propuesta Danzamos con salitre y piedras pulverizadas II.

La artista Julia Aurora Guzmán recibió la Residencia BHD en Walter & Nicole Leblanc Foundation, en Bruselas, Bélgica, por su obra Horizonte Origen.

Mientras que Nazario fue seleccionado para la Residencia María Rosa León en Delfina Foundation, en Londres, Reino Unido, por su obra Serie Artefacto 1892. Esta residencia cuenta con el auspicio de la familia Aguayo Saladín.

Según explicaron los organizadores, las residencias permitirán a los ganadores acceder a espacios de investigación, producción artística e intercambio profesional, además de establecer vínculos con instituciones y representantes de los circuitos internacionales del arte contemporáneo.

Las cuatro obras premiadas también pasarán a formar parte de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-09-at-105407-pm-1-81e068d3.jpeg Nazario fue premiado con la Residencia María Rosa León en Delfina Foundation en Londres por su obra, Serie Artefacto 1892, auspiciada por la familia Aguayo Saladín. (CENTRO LEÓN JIMENES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-09-at-105408-pm-c9b78afc.jpeg Julianny Ariza Vólquez gana la residencia Fundación Eduardo León Jimenes en Capacete en Río de Janeiro (CENTRO LEÓN JIMENES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-09-at-105407-pm-3-d8d3679b.jpeg Madre de Julia Aurora Guzmán, recibe premio de su hija, quien obtuvo la Residencia BHD en Walter & Nicole Leblanc Foundation Bruselas. (CENTRO LEÓN JIMENES) ‹ >

Una apuesta por la proyección internacional

Durante la ceremonia, la presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, María Amalia León, destacó que el propósito del certamen trasciende la entrega de reconocimientos, al ofrecer oportunidades para el desarrollo profesional de los artistas.

"Esta noche reconocemos cuatro proyectos, pero apostamos también por el futuro de quienes los crearon. El premio no termina aquí. Se prolonga en el tiempo, acompaña al artista dándole una plataforma de proyección hacia otros espacios de creación y circulación, y confía en que esas experiencias puedan regresar convertidas en nuevas posibilidades, en una suerte de espiral ascendente", expresó.

El acto fue conducido por Sara Hermann Morera, curadora en jefe del Centro León, y contó con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén; el vicepresidente de Banca Empresarial y Corporativa del Banco BHD, José Javier Decamps; y la directora ejecutiva del Centro León, María Luisa Asilis.

También participaron Luis Graham Castillo, en representación del comité curatorial, y representantes de las distintas ramas de la familia León Asensio.

Exposición reúne obras de 19 artistas

La edición número 29 del concurso reunió propuestas de 19 artistas dominicanos y del Caribe, cuyas obras permanecerán expuestas al público hasta el domingo 11 de octubre.

Entre los participantes figuran América Olivo, Digno Roa, Eliazar Ortiz Roa, Elisa Bergel Melo, Freddy Guerrero, George Heinsen, Isabella Hiraldo, Julia Aurora Guzmán, Julianny Ariza Vólquez, Kachelle Knowles, Karmadavis, Laura Kingsley, Maksaens Denis, Nazario, Noa Batlle, Reginald Senatus (Redji), Soraya Abu Naba'a, Thaís Espaillat Ureña y Yermine Richardson.

Más de seis décadas promoviendo el arte

El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes fue creado por los hermanos León Asensio con el objetivo de promover la creatividad, fortalecer la identidad cultural dominicana y contribuir al desarrollo de las artes visuales.

Durante sus 62 años de trayectoria, el certamen ha celebrado 29 ediciones, en las que han sido reconocidos 135 artistas y premiadas 196 obras. Además, ha contado con la participación de 68 jurados en los procesos de selección y premiación.

Las obras galardonadas integran la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales, considerada una de las más importantes del país y cuya conservación y difusión están a cargo del Centro León desde su apertura en 2003.

El concurso se ha consolidado como uno de los certámenes artísticos de mayor permanencia en América Latina, al ofrecer espacios de formación, intercambio y visibilidad para distintas generaciones de creadores.