Muere Yamilé Scheker, destacada actriz del teatro y el cine dominicano

La actriz dominicana Yamilé Scheker, fallecida este domingo, deja un importante legado en las artes escénicas del país. ( TOMADA DEL IG DE YAMILÉ SCHEKER )

El teatro y el cine dominicano están de luto. La actriz Yamilé Scheker falleció la mañana de este domingo 11 de octubre, dejando tras de sí una trayectoria marcada por su trabajo en los escenarios y la pantalla, así como por su aporte a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

La noticia fue compartida públicamente por el actor cubano radicado en República Dominicana Orestes Amador, quien expresó su tristeza por la partida de su colega y amiga a través de Instagram. "Lamento la partida de mi querida y admirada actriz, amiga Yamilé Scheker", escribió.

A las muestras de pesar también se sumó el actor Phillip Rodríguez, quien recordó a Scheker como una compañera excepcional y una maestra para muchos artistas.

"Nos embarga la tristeza, por la partida física de una maravillosa actriz compañera inigualable y maestra de generaciones. Paz y resignación para todos los que la bien queríamos. Hasta siempre querida Yamilé Scheker", publicó en sus redes.

Por su parte, el humorista y actor Manolo Ozuna lamentó su fallecimiento y la recordó como amiga y excompañera de trabajo. "Otra gran tristeza que nos da este 2026. Dios mi padre, dale paz a su alma. Mi amiga y ex compañera de trabajo", expresó.

Una trayectoria entre el teatro y el cine

Con más de 50 producciones teatrales en su carrera, Yamilé Scheker fue una figura vinculada al desarrollo de las artes escénicas dominicanas. Como integrante de la Compañía Nacional de Teatro, desarrolló una parte importante de su labor profesional y contribuyó a enriquecer la escena teatral del país.

Su trabajo abarcó numerosas obras, entre ellas Mi tía La Jamona, El cepillo de dientes, El viaje chino y Las mariposas son libres, títulos que dan cuenta de su paso por distintos montajes y propuestas escénicas.

En la pantalla grande también dejó su marca con participaciones en películas dominicanas como Veneno (2018), Candela (2021) y Freddy (2023).

Su partida ha generado pesar entre colegas y miembros de la comunidad artística, que hoy recuerdan no solo su trabajo como intérprete, sino también el vínculo que construyó con quienes compartieron con ella escenarios y proyectos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento ni se han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.