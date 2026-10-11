Pablo Gómez Borbón revela la investigación detrás de su libro "Yo, Balaguer"

Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, y el escritor Pablo Gómez Borbón, en el Centro León. ( CEDIDA POR EL AUTOR )

¿Qué hay detrás de una novela histórica sobre una de las figuras más determinantes de la política dominicana?

Esa fue parte de la conversación que el escritor Pablo Gómez Borbón sostuvo con el público en el Centro León, donde compartió las motivaciones y el proceso de investigación que dieron vida a Yo, Balaguer, su más reciente obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/04032025-lanzamiento-del-nuevo-libro-yo-balaguer-samil-mateo-dominici-8520f420-af5270c5.jpg Portada del libro Yo, Balaguer, la más reciente obra dePablo Gómez Borbón. (ARCHIVO DL)

El encuentro tuvo lugar en la Mediateca de la institución, en una conversación con Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, quien acompañó al autor en un intercambio sobre las claves de esta novela, centrada en Joaquín Balaguer y su influencia en la historia del país.

Durante la actividad, Gómez Borbón destacó la importancia de estudiar la trayectoria, las ideas y las contradicciones del exmandatario para comprender las ocho décadas que transcurrieron entre su juventud y su muerte. Una mirada que invita a acercarse a una figura compleja y a explorar las distintas dimensiones de su legado.

La conversación también abrió espacio para las preguntas y los comentarios de los asistentes, entre quienes se encontraban personas vinculadas a los ámbitos de la política y la cultura, interesados en conocer más sobre el trabajo detrás de la obra.

Una trayectoria entre la literatura y la historia

Nacido en Santiago de los Caballeros, Pablo Gómez Borbón ha desarrollado una trayectoria literaria que abarca distintos géneros y temas. Entre sus publicaciones anteriores figuran una guía de conversación sobre el español dominicano, Combatiendo fantasmas, Caleidoscopio y Morir en Bruselas.

Esta última novela recibió en 2022 el Premio Feria Internacional del Libro Eduardo León Jimenes, uno de los reconocimientos que forman parte de su recorrido como escritor.

Con Yo, Balaguer, Gómez Borbón vuelve a explorar la historia desde la literatura y propone una aproximación a un personaje cuya vida, ideas y contradicciones siguen siendo relevantes para entender buena parte del pasado dominicano.