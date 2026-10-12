La nueva película de José María Cabral competirá en festival europeo y es adquirida por Latido Films

El director José María Cabral muestra la claqueta de su nueva película "Comem*erda". ( IMAGEN SUMNISTRADA POR JOSÉ MARÍA CABRAL )

La nueva película del cineasta dominicano José María Cabral, "Comem*erda", fue seleccionada para la Competencia Oficial de la 30.ª edición del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), en Estonia, donde tendrá su estreno mundial.

La producción, realizada por Lantica Studios y Purpleline Productions, también consiguió un acuerdo con Latido Films, una destacada agencia de ventas internacionales especializada en cine iberoamericano, que representará la película ante distribuidores y compradores de distintos mercados.

El festival PÖFF, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como certamen competitivo de categoría A, reunirá en su Competencia Oficial 12 estrenos mundiales con participación de 15 países.

Antonio Saura, director general de Latido Films, elogió la propuesta en declaraciones a Variety: «Esta película es brillante, la premisa es original y provocadora y las actuaciones son excelentes».

Dirigida por Cabral, "Comem*erda" es una comedia que aborda las desigualdades sociales, las relaciones de poder y las tensiones entre personas de distintas clases sociales que comparten un mismo hogar.

La historia sigue a un padre que encuentra en la niñera de su hija una solución inesperada a sus problemas de salud, desencadenando una transformación en las dinámicas de poder dentro de la familia.

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El reparto está encabezado por Fele Martínez , junto a Lizbeth Santos, Cindy Galán, Isabel Spencer, Leonor Forero, Karina Noble y Frank Perozo. El guion es de Miguel Yarull y Natalia Peralta , a partir de una idea original de Cabral .

, junto a Lizbeth Santos, Cindy Galán, Isabel Spencer, Leonor Forero, Karina Noble y Frank Perozo. El guion es de y , a partir de una idea original de . Filmada en Santo Domingo y en Lantica Studios, la película llegará a los cines dominicanos en 2027, tras iniciar su recorrido internacional en uno de los festivales de cine más importantes de Europa.

Leer más La nueva película de José María Cabral competirá en el Festival Black Nights de Tallin