RJ Mitte, actor de "Breaking Bad", muere a los 34 años en Texas

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad". ( EFE )

RJ Mitte, el actor que conquistó al público como Walter White Jr. en Breaking Bad, falleció a los 34 años en Texas, Estados Unidos. La noticia se dio a conocer este lunes 12 de octubre y fue confirmada por sus representantes, según informaron medios estadounidenses.

Los representantes de RJ declararon a TMZ: "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad".

De acuerdo con TMZ, un funcionario del condado confirmó el fallecimiento y señaló que las autoridades mantienen abierta una investigación. Aunque el portal informó que se trataría de un suicidio, la causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente.

La partida del actor deja un vacío entre los seguidores de la serie, pero también invita a recordar su trabajo más allá de la pantalla: Mitte utilizó su visibilidad para defender los derechos de las personas con discapacidad y promover una representación más auténtica en la industria audiovisual.

Un personaje que marcó su carrera

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a Breaking Bad, la exitosa producción de AMC protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. En ella interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo adolescente del protagonista.

Su personaje tenía parálisis cerebral, al igual que el propio actor, una coincidencia que aportó autenticidad a su interpretación.

Mitte participó en 56 episodios de la serie, emitida entre 2008 y 2013, y formó parte del elenco que recibió el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos a mejor reparto de una serie dramática en 2014.

Sin embargo, su trayectoria no se limitó a ese papel. También participó en producciones como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice, con las que continuó explorando diferentes facetas de su carrera artística.

Una voz a favor de la inclusión

Además de actuar, Mitte se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Desde su experiencia personal, aprovechó entrevistas y espacios públicos para insistir en la necesidad de ampliar las oportunidades para actores con discapacidad y evitar que sus historias quedaran reducidas a estereotipos.

Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones vinculadas al apoyo de personas con discapacidad y sus familias. También presidió la Fundación Mitte, desde la que respaldó iniciativas relacionadas con la inclusión y la concienciación.

Su trabajo contribuyó a mantener abierta una conversación necesaria en Hollywood: la importancia de que las personas con discapacidad tengan oportunidades reales de participar en la industria y contar sus propias historias.

Con su fallecimiento, el público despide a un actor que dejó huella en una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea y que convirtió parte de su experiencia personal en una plataforma para promover una industria más inclusiva.