El merengue típico tiene nuevos talentos y sus leyendas los celebran

De izquierda a derecha: Mariano Lantigua, Raúl Román, Cinthya Montero, Nelson de la Olla, Kinito Méndez, Enrique Feliz, Krisppy y Johanny Santos, durante la gala del concurso "Mi cultura típica". ( CEDIDA POR SGACEDOM )

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) celebró la gala final de la primera edición del concurso "Mi cultura típica", una iniciativa destinada a incentivar la creación de nuevas composiciones y ampliar el repertorio del merengue típico dominicano.

El primer lugar correspondió al tema "Coge tu cartera y vete", de Johanny Antonio Santos; el segundo fue para "Perico ripiao", de Enrique Feliz, mientras que el tercero lo obtuvo "Merengue ripiao", de Raúl Román.

El presidente de Sgacedom, Kinito Méndez, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la promoción de la creación musical dominicana y la preservación de los géneros que representan la identidad cultural del país.

"Desde nuestra institución estamos muy satisfechos con la acogida que tuvo esta primera edición, porque nos permite motivar la producción musical de autoría dominicana, dinamizar el arte creativo nacional y fortalecer la cultura típica en el país", expresó Méndez.

Participación y reconocimientos

El certamen recibió cerca de 60 canciones inéditas, de las cuales el jurado seleccionó diez semifinalistas antes de escoger las tres composiciones ganadoras.

El jurado estuvo integrado por figuras de la industria musical dominicana, entre ellas Ramón "Mon" Lluberes, Franklin Reyes "El Súper Zorro", Nacho Estrella, Nazario Javier y Antonio Fuentes.

Durante la actividad, Sgacedom reconoció la trayectoria de Fefita la Grande, Raquel Arias, María Díaz, la India Canela, Francisco Ulloa, Lupe Valerio y el Viejo Puro, por sus aportes al desarrollo y la proyección de la música típica dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-53532-pm-2-1f99fa9b.jpeg De izquierda a derecha: Raquel Arias, Fefita la Grande, Francisco Ulloa, la India Canela, Lupe Valerio, María Díaz y el Viejo Puro, reconocidos durante la gala del concurso "Mi cultura típica". (CEDIDA POR SGACEDOM)

También fueron distinguidos José Rubén Gonell, director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), y Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, por sus contribuciones a la protección del derecho de autor y su respaldo a las entidades de gestión colectiva.

Asimismo, recibieron reconocimientos los establecimientos Lovera Bar, Andy Ranch y Doña Pula; la Asociación de Bares y Restaurantes de Jarabacoa, y el productor y comunicador Nelson Javier "El Cocodrilo".

La gala se celebró en Santiago durante una transmisión especial del programa "Buena noche", con la participación de representantes del sector autoral, compositores, músicos y exponentes del merengue típico.

El concurso "Mi cultura típica" forma parte de las iniciativas impulsadas por Sgacedom, con el respaldo de la Onda y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), para estimular la creación de nuevas obras, fortalecer el reconocimiento de los compositores y contribuir a la preservación del patrimonio musical dominicano.