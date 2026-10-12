"Ventana a Quisqueya" gana el Emmy por un reportaje sobre las hermanas Mirabal
Conducido por Mayra Delgado y producido por Diana Victoria, el reconocimiento obtenido en los 69.º New York Emmy Awards destaca el interés internacional por la historia dominicana
El segmento televisivo Ventana a Quisqueya, coproducido por Miss World República Dominicana y N+ Univision Nueva York, obtuvo su primer premio Emmy en la 69.ª edición de los New York Emmy Awards, gracias a un reportaje especial dedicado a las hermanas Mirabal.
El reportaje aborda el legado de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos de las mujeres.
Delgado manifestó su emoción por recibir el primer Emmy del proyecto y dedicó el reconocimiento al país, al equipo de producción y a todas las personas que contribuyeron a contar esta historia.
Por su parte, Diana Victoria, productora del proyecto, celebró el reconocimiento y expresó su agradecimiento a Univision Nueva York por confiar en la iniciativa y ofrecer una plataforma para presentar historias sobre la República Dominicana a audiencias internacionales.
Ambas destacaron el respaldo de Roberto Yáñez, Danais Bichot, Luis Rosario y la directora de Noticias, Adriana Vargas, así como el apoyo de todo el equipo de la cadena. También compartió la celebración con Mayra Delgado, quien presentó el reportaje, y con su madre, Diany Mota, vinculada a Miss World República Dominicana.
Miss Mundo Dominicana celebra dos nominaciones al Emmy de Nueva York
Más
- El galardón coincide con el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, que se conmemora en 2026, y representa un reconocimiento al trabajo de un equipo dedicado a difundir la historia y la cultura dominicanas más allá de sus fronteras.
Ventana a Quisqueya está enfocada en proyectar las raíces, la identidad y las historias de la República Dominicana en escenarios internacionales.