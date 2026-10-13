La Academia Latina de la Grabación organiza evento "En la Mezcla" en honor a Sebastián Krys. ( CAPTURA DE VIDEO )

La Academia Latina de la Grabación anuncia que su Círculo de Productores e Ingenieros (CPI), a través de su evento En La Mezcla, unirá fuerzas con Los Producers, de Sebastián Krys, para ofrecer una noche de networking y camaradería en honor a los productores, ingenieros y otros profesionales que están detrás de la música latina.

El evento, que será realizado el 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, durante la Semana Latin GRAMMY, continuará siendo producido por Krys y mantendrá su esencia tradicional de celebración musical, con presentaciones en vivo, tanto estructuradas como espontáneas.

La noche reunirá algunas de las figuras más prominentes de la industria musical en un espacio dedicado a reconocer el trabajo y la influencia de quienes contribuyen al proceso creativo detrás de algunas de las grabaciones más importantes de la música.

CPI En La Mezcla + Los Producers, patrocinado por BMI, será en beneficio de The Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research, organización dedicada a impulsar la investigación para encontrar la cura de la enfermedad de Parkinson, un padecimiento con el que Krys fue diagnosticado en 2019.

Entre los patrocinadores adicionales se encuentran Mitú, Verizon, La Marca Prosecco, Universal Music Latino, Warner Chappell Music, Rimas Publishing, Magnus, Sony Music Publishing y Guitar Center.

"Los Producers ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Es una de esas iniciativas en las que de verdad todos ganamos. The Michael J. Fox Foundation ha financiado más de $3,000 millones de dólares para fomentar la investigación sobre el párkinson y la lucha contra la enfermedad, y esta es nuestra manera de hacer una pequeña contribución desde nuestro rincón del mundo", dijo Krys.

Durante el evento, el CPI rendirá homenaje a la extensa trayectoria de Krys y a sus múltiples aportes a la industria de la música latina. Ganador de varios Latin GRAMMYs® y GRAMMYs, Krys ha construido una extraordinaria carrera de más de tres décadas, en las que ha trabajado con artistas de distintas generaciones y géneros, entre ellos Elvis Costello, Juanes, Ricky Martin, La Santa Cecilia, Alejandro Sanz, Shakira y Carlos Vives.

Su trabajo lo ha consolidado como uno de los productores e ingenieros más respetados de la música latina, y sus colaboraciones fuera del mercado latino reflejan el alcance y la versatilidad de su trayectoria.

Reconocimiento a Sebastián Krys

"La buena música es fruto de un talento extraordinario, pero también de la colaboración, la generosidad y un compromiso compartido con la excelencia. Unir fuerzas con Los Producers es una extensión natural de estos valores y de nuestra convicción en el poder de la comunidad. En el CPI, estamos comprometidos a celebrar no solo a quienes dan forma al sonido de la música latina, sino también a quienes inspiran e impulsan a los demás.

Sebastián Krys encarna ese espíritu y, por eso, esta colaboración y la oportunidad de homenajearlo este año tienen para nosotros un significado muy especial", dijo Gael Hedding, presidente del Círculo de Productores e Ingenieros de La Academia Latina de la Grabación.

"Desde nuestros inicios, la Fundación ha movilizado a una comunidad global para ayudar a convertir las promesas científicas en avances hacia mejores tratamientos y una cura", dijo Debi Brooks, directora ejecutiva y cofundadora de The Michael J. Fox Foundation.

"Sebastián Krys ha dedicado su carrera a unir a las personas a través de la música y, con Los Producers, está llevando esa misma determinación y ese espíritu de colaboración a la comunidad del párkinson. Agradecemos a Sebastián, a BMI y a La Academia Latina de la Grabación su generosidad y su apoyo para involucrar a más personas y familias en nuestra misión por un mundo sin párkinson."

El Círculo de Productores e Ingenieros de La Academia Latina de la Grabación está integrado por un grupo comprometido de profesionales de la grabación de música latina —entre ellos, productores y profesionales del audio en los sectores de la música, el cine, la televisión, el audio en vivo y la posproducción— que trabajan tras bastidores para crear música de excelencia y, al mismo tiempo, abogan por los derechos de los creadores de música latina en todo el mundo.

Sebastián Krys

Sebastián Krys es un productor e ingeniero ganador de 14 Latin GRAMMYs ® y 8 GRAMMYs ®, dos veces galardonado como Productor del Año en los Latin GRAMMYs (2007 y 2015) y con 5 nominaciones a este prestigioso premio.

es un productor e ingeniero ganador de 14 ® y ®, dos veces galardonado como Productor del Año en los (2007 y 2015) y con 5 nominaciones a este prestigioso premio. Además de producir tres álbumes para Luis Fonsi, fue el A&R detrás del fenómeno global "Despacito" y ha trabajado con Elvis Costello, Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives, Jennifer Lopez y Gloria Estefan.

fue el A&R detrás del fenómeno global "Despacito" y ha trabajado con Elvis Costello, Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives, Jennifer Lopez y Gloria Estefan. Su trabajo sigue presente en importantes lanzamientos y los proyectos en los que ha participado han superado, en conjunto, los 16,000 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. En 2025, Billboard también lo reconoció como uno de los tres mejores productores del siglo XXI en la lista Hot Latin Songs , gracias a su trayectoria de éxitos en varios géneros.

sigue presente en importantes lanzamientos y los proyectos en los que ha participado han superado, en conjunto, los en todas las plataformas digitales. En 2025, también lo reconoció como uno de los tres mejores productores del siglo XXI en la lista , gracias a su trayectoria de éxitos en varios géneros. Fundó Rebeleon Entertainment , donde desarrolló las carreras de artistas y productores emergentes, entre ellos La Santa Cecilia , Andrés Torres & Mauricio Rengifo Vale, Wiplash y Marco Mares, quienes lo consideran una pieza clave en su crecimiento. También firmó a Lasso y fue A&R de proyectos de Aitana, Cami, Jorge Blanco y muchos otros.

, donde desarrolló las carreras de artistas y productores emergentes, entre ellos , & Mauricio Rengifo Vale, Wiplash y Marco Mares, quienes lo consideran una pieza clave en su crecimiento. También firmó a Lasso y fue A&R de proyectos de Aitana, Cami, Jorge Blanco y muchos otros. Más allá de su trabajo en su estudio de Miami, Krys se ha convertido en un activo defensor de la investigación sobre el párkinson desde su diagnóstico en 2019, generando visibilidad para la causa y recaudando fondos —en particular a través de su evento en vivo Los Producers—, a la vez que continúa siendo mentor e impulsor de la próxima generación de artistas y creadores.

De la academia

La Academia Latina de la Grabación es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical a través de su Fundación Cultural Latin GRAMMY. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

BMI

Celebrando más de 80 años de servicio a los cantautores, compositores, editores de música y los negocios, BMI® es un líder global en la gestión de los derechos de la música, que actúa como un defensor para el valor de la música.

BMI representa los derechos de ejecución pública en más de 25 millones de obras musicales creadas y propiedad de más de 1.4 millones de cantautores, compositores y editores de música. La compañía negocia acuerdos de licencia de música y distribuye las cuotas que genera como regalías a sus escritores y editores afiliados cuando sus canciones se presentan en público.

En 1939, BMI creó una innovadora política de puertas abiertas, convirtiéndose en la única organización de derechos en recibir y representar a los creadores de blues, jazz, country y música de raíces norteamericanas. Hoy en día, las composiciones musicales en el repertorio de BMI abarcan los primeros lugares en listas de popularidad y todos los géneros de música, siendo algunos de los éxitos más importantes del año.

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