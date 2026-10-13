Guatemala conquista la corona de Miss América Latina del Mundo 2026 en República Dominicana

Thelma Gabriela Girón Recinos se coronó como Miss América Latina del Mundo 2026. ( CEDIDA POR HOTEL OCCIDENTAL CARIBE )

La representante de Guatemala, Thelma Gabriela Girón Recinos, de 25 años, fue coronada como Miss América Latina del Mundo 2026 durante la gran final del certamen internacional de belleza, celebrada en el Teatro Taíno del Hotel Occidental Caribe, ubicado en Punta Cana.

La nueva soberana es estudiante bilingüe de psicología industrial, modelo profesional y activista social.

Nacida en la ciudad capital de Guatemala, trabaja en el área de servicio al cliente de una empresa transnacional y colabora con entidades benéficas de su país, entre ellas la Asociación de Sordos de Guatemala y la Fundación Margarita Tejada, dedicada al apoyo de personas con síndrome de Down.

Con esta victoria, Guatemala obtiene por cuarta ocasión el título, luego de los triunfos de María Fernanda Morales, en 1993; Heidi García Guerrero, en 2007, y Georgina Méndez Pimentel, en 2012. Transcurrieron 14 años para que la corona regresara a la nación centroamericana.

La primera finalista es Julieta García de USA Latina; Emily Piovesan de Brasil, ocupó la segunda posición; Constanza Corti de Argentina quedó como tercera finalista y Jazmín Ahumada Diurán, de Colombia, alcanzó el puesto de cuarta finalista.

Las semifinalistas fueron: Lea Challande de Francia, Luana Valentina Menajovsky de Perú, Amanda Montero Blanco de Costa Rica, Rocío Trinidad Álvarez Pineda de Chile y Manuela Cedano de República Dominicana, entre las 17 delegadas participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-20045-pm2-ab9eba2b.jpeg Momento en el que coronan a Thelma Girón. (CEDIDA POR EL HOTEL OCCIDENTAL CARIBE)

Durante la gala también se entregaron reconocimientos especiales a las candidatas más destacadas en diferentes categorías.

En "Mejor Traje Nacional" Ecuador obtuvo el primer lugar, Costa Rica el segundo y República Dominicana el tercero. Argentina recibió el título de Miss Popularidad; Costa Rica, Miss Fotogénica; Portugal, Miss Amistad; Chile, Miss Logros Profesionales, y Perú, Miss Compromiso Comunitario.

En la gala de coronación del sábado 10 de octubre, en el Occidental Caribe, estuvieron presente siete exreinas de Miss América Latina de Mundo.

"Celebramos a la nueva Miss América Latina de Guatemala. Desde Occidental Caribe nos sentimos honrados de formar parte, una vez más, de esta hermosa experiencia que celebra la belleza, el talento y la cultura latina".

"Felicitamos y deseamos a Thelma Gabriela Girón muchos éxitos y grandes oportunidades durante el año en que le corresponderá representar a la organización", manifestó Sagrario Cueto, directora comercial de Occidental Caribe.

Asimismo, agradeció a la Organización Miss América Latina, Inc., por confiar nuevamente en el complejo turístico y permitirle contribuir a la realización de este encuentro internacional.

De su lado, Pamela Santos Falette, subdirectora comercial agregó: "Es un placer para el hotel contribuir a crear momentos inolvidables, tanto para las candidatas como para el equipo de producción, que trabajó incansablemente en diferentes actividades hasta llegar a la coronación, así como para las personas que se dieron cita en la gala".

El Grupo Barceló Hotels & Resorts ha patrocinado el certamen durante 26 años consecutivos y ha trabajado como coproductor junto a la Organización Miss América Latina, Inc., llevando esta celebración de la belleza y la cultura latinoamericanas a diferentes destinos del continente.

Participantes

Los 17 países participantes estuvieron compitiendo por la codiciada corona fueron: Constanza Corti, de Argentina; Emily Piovesan, de Brasil; Carolina Alonso, de Canadá Latina; Rocío Alvarez, de Chile; Jazmín Ahumada Durán, de Colombia; Amanda Montero Blanco, de Costa Rica; Diana Rodríguez, de Ecuador.

Asimismo, Lea Challande, de Francia; Thelma Gabriela Girón Recinos, de Guatemala; Fedalove Faustin, de Haití; Ashlibel Martínez Reyes, de Netherlands Latina; Rachel de León, de Panamá; Luana Menajovky Viacava, de Perú; Sara Maria Santos Cunha, de Portugal; Julieta García, de USA Latina; Wuilmary Pérez, de Venezuela, y Manuela Cedano, de República Dominicana.

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