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"Más allá del humo": el documental que retrata la identidad y la herencia del tabaco dominicano

La película llegará a todos los cines del país el próximo 29 de octubre, de la mano de Selene Films

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    Más allá del humo: el documental que retrata la identidad y la herencia del tabaco dominicano
    Sterlyn Ramirez, Mariel Aponte, Litto Gómez y Nirka Reyes. (CEDIDA POR SELENE FILMS)

    La tradición, la identidad y el sentido de pertenencia se encuentran en el centro de "Más allá del humo", documental dirigido por la cineasta dominicana Mariel Aponte y producido por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, que llegará a todos los cines del país el próximo 29 de octubre.

    La película propone una mirada íntima a una de las tradiciones vinculadas a la historia y cultura dominicana: la elaboración del cigarro.

    Sin embargo, más allá de la industria, la producción pone en primer plano las historias de Wander, Nirka y Tony, quienes desde experiencias distintas se enfrentan a una misma interrogante: ¿qué significa heredar un legado y encontrar un lugar dentro de él?

    Ante esto, "Más allá del humo" se adentra en un universo donde el oficio se transmite de generación en generación y donde cada hoja de tabaco está vinculada a historias familiares, comunidades, orgullo, resistencia y decisiones personales.

    "Más allá del humo nació como una exploración de la tradición, pero terminó convirtiéndose en una historia sobre las familias que la cultivan, la heredan y la transforman".

    "Su verdadera esencia está en los gestos, las canciones, las dudas y las decisiones de quienes encuentran su propia manera de relacionarse con ese legado", expresó Mariel Aponte, directora del documental.

    Sobre el documental

    Con una duración de 71 minutos y hablada en español e inglés, la película propone una reflexión que trasciende al cigarro como elemento central de la historia para enfocarse en las personas que viven y transforman ese legado cultural.

    "Más allá del humo" plantea preguntas sobre la relación entre herencia y evolución: ¿qué hacemos con las tradiciones que nos forman, pero que también nos desafían? ¿Cómo podemos honrarlas sin detener nuestra evolución? ¿Y qué sucede cuando nos atrevemos a transformarlas?

    • Con su llegada a las salas de cine, "Más allá del humo" invita al público dominicano a mirar más allá de lo evidente y descubrir las historias humanas que se encuentran detrás de una tradición que continúa escribiendo su propio legado.
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