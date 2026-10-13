Patricio Correa explora la relación entre arte y tiempo en "La sinestesia del tiempo"

Patricio Correa posa ante una de las obras de su exposición "La sinestesia del tiempo". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El arte puede transformar materiales cotidianos en piezas que cuentan historias y despiertan nuevas formas de mirar el entorno. Esa es parte de la propuesta del artista Patricio Correa, quien presenta "La sinestesia del tiempo", una exposición que invita al público a explorar las conexiones entre la percepción, la memoria y la experiencia sensorial.

Organizada por la Dirección Cultural de Apec, la muestra se inauguró el pasado jueves 8 de octubre en la Sala de Exposiciones César Iván Feris Iglesias, ubicada en La Casona de Apec, y estará expuesta hasta el próximo 8 de noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-06-at-72128-pm-3-6ed46b1d.jpeg Obra de Patricio Correa en Apec Cultural. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

Correa es conocido por su trabajo en la artesanía popular dominicana, especialmente por sus representaciones de peces y otras especies marinas elaboradas con materiales de desecho recolectados en las costas del país.

A través de estas creaciones, el artista transforma elementos recuperados en piezas que llaman la atención sobre la riqueza del entorno marino y la importancia de protegerlo.

El pez loro como símbolo de conservación

Como parte de esta iniciativa, Apec Cultural pondrá en circulación la serie artística "El pez loro", una propuesta que busca llamar la atención sobre la conservación de esta especie marina, amenazada por distintas presiones ambientales y humanas.

Las piezas, de edición limitada, estarán disponibles para la venta a precios especiales para coleccionistas. La serie une la creación artística con un mensaje de sensibilización sobre la biodiversidad marina y la necesidad de preservar las especies que forman parte de los ecosistemas costeros dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-06-at-72128-pm-1-176d1533.jpeg Obra de Patricio Correa en Apec Cultural. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

En "La sinestesia del tiempo", Correa propone un recorrido visual en el que el color, las texturas y el simbolismo se combinan para construir un lenguaje plástico propio. La exposición invita a detenerse en los detalles y descubrir cómo los materiales y las formas pueden despertar distintas sensaciones e interpretaciones.

La muestra permanecerá abierta durante todo el mes de octubre y forma parte de los esfuerzos de Apec Cultural por acercar las artes visuales al público y respaldar la creación contemporánea en la República Dominicana.

La entrada será abierta al público general, por lo que tanto la comunidad artística y académica como los aficionados al arte tendrán la oportunidad de conocer de cerca esta propuesta.