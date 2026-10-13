Abinader inaugura el Salón Dominicano en la FAO con una obra de Victoria Thomen

La artista dominicana Victoria Thomen Ginebra y el presidente Luis Abinader delante de la obra "Del Bagua al Turey", que ya forma parte del nuevo Salón Dominicano en la sede de la FAO. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

Un mapa puede mostrar los límites de un país, sus montañas y sus costas. Pero ¿qué ocurre cuando ese territorio se convierte en una obra de arte que también cuenta su historia, revela su riqueza natural y rinde homenaje a quienes trabajan la tierra?

Esa es la propuesta de la artista dominicana Victoria Thomen Ginebra, cuya instalación escultórica "Del Bagua al Turey" ya forma parte del nuevo Salón Dominicano en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de este espacio permanente, concebido para proyectar la identidad dominicana en uno de los principales escenarios internacionales dedicados a la alimentación y la agricultura.

En el acto también participaron el director general de la FAO, Qu Dongyu; la embajadora dominicana ante el organismo, Ada Hernández; además de ministros del Gobierno e invitados de la comunidad internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-121445-pm-1-904188b6.jpeg Instalación escultórica Del Bagua al Turey, de la artista Victoria Thomén, en el nuevo Salón Dominicano de la FAO. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

La obra central transforma la geografía del país en una composición tridimensional que combina la precisión arquitectónica con técnicas contemporáneas de fabricación digital.

El resultado es una mirada al territorio que va más allá de sus formas: invita a reconocer los recursos naturales, las tradiciones agrícolas y la memoria cultural que definen a la República Dominicana.

Un país contado desde su geografía

El título "Del Bagua al Turey", inspirado en términos de la cultura taína asociados al mar y al cielo, marca el punto de partida de una propuesta que conecta naturaleza, historia e identidad.

Los relieves del mapa dan forma a una representación del territorio dominicano en la que cada elemento contribuye a contar algo sobre el país.

"Quise que el territorio adquiriera una presencia escultórica imponente; que sus relieves fueran una invitación abierta a descubrir nuestra abundancia", explicó Thomen durante la presentación de la pieza ante las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/screen-shot-2026-10-13-at-122640-pm-b9b9ef45.png Ada Hernández, embajadora dominicana ante la FAO, la artista Victoria Thomén, presidente Luis Abinader, y el doctor Qu Dongyu, Director General de la FAO. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

La agricultura ocupa un lugar destacado en esta composición. El café, el cacao, la caña de azúcar, el arroz y el plátano aparecen como símbolos de una actividad que forma parte de la vida económica y cultural dominicana, así como del conocimiento transmitido entre generaciones.

"La agricultura recorre con fuerza el corazón de este mapa. El café, el cacao, la caña de azúcar, el arroz y el plátano rinden un homenaje vivo al conocimiento ancestral y al esfuerzo de nuestros agricultores", añadió la artista, quien reside en la capital italiana.

La instalación se complementa con "La coa de Maguá", una franja mural que rinde tributo a la herramienta tradicional utilizada para trabajar la tierra. Su presencia amplía el sentido de la obra: detrás de los cultivos y de la riqueza del paisaje también están las manos de quienes los hacen posibles.

Del azul del larimar a la vida marina

La naturaleza dominicana también se expresa a través de los colores y las texturas de la instalación.

Los tonos de la arena y la piedra coralina evocan el paisaje costero del Caribe, mientras que las representaciones tridimensionales de las ballenas jorobadas, el manatí y la tortuga carey ponen el foco en la diversidad de la vida marina.

A esta representación se suman dos materiales que forman parte del patrimonio geológico del país: el larimar, con su característico azul, y el ámbar, cuyas tonalidades cálidas guardan una historia que se remonta a millones de años.

El recorrido visual se enriquece con fotografías del maestro Domingo Batista, seleccionadas con la colaboración del Centro León. Sus imágenes dialogan con las formas escultóricas y amplían la mirada sobre los paisajes y la riqueza natural dominicana.

Arte, identidad y seguridad alimentaria

La inauguración del salón adquiere un significado particular por su ubicación en la sede de la FAO, organismo de las Naciones Unidas que trabaja para combatir el hambre y mejorar la seguridad alimentaria. El espacio permite presentar la riqueza natural y agrícola dominicana en un escenario internacional estrechamente vinculado con esos desafíos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-121445-pm-0603802d.jpeg Gina Thomen, Randel de Jesús, embajador Dr. Rafael Lantigua, Victoria Thomen y Joaquín Taveras. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

La apertura coincide, además, con un avance del país en materia de alimentación: la prevalencia de la subalimentación se situó por debajo del 2.5 %, umbral asociado a la salida del Mapa del Hambre de la FAO.

Este resultado pone de relieve la importancia de continuar impulsando políticas que favorezcan el acceso a los alimentos y el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles.

En ese contexto, la obra de Thomen propone una manera de acercarse a la República Dominicana desde su territorio y sus recursos, pero también desde el trabajo, la tradición y el compromiso con el futuro.

La realización del proyecto contó con el respaldo del Centro León, con la participación de María Amelia León, Sarah Hermann y Luis Felipe Rodríguez; la firma CLIMAX y Alessandro Tonti, además de las empresas Polyscenica y Di Cassio.

El equipo de la FAO, con el acompañamiento de Rodrigo de la Puerta y Flavia Chiarello, también contribuyó al desarrollo de la iniciativa.

Así, el Salón Dominicano se convierte en un espacio para mostrar al país desde una perspectiva que combina arte y naturaleza.