Revelan nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte, actor de "Breaking Bad´

La muerte del actor RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter "Flynn" White Jr. en la serie Breaking Bad, ha tomado un nuevo rumbo tras la confirmación de su representante de que el intérprete murió por suicidio a los 34 años.

Mitte fue encontrado sin vida en su residencia de Brownsville, Texas, el lunes 12 de octubre, luego de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia alrededor de las 12:50 del mediodía.

Aunque su representante confirmó la causa del fallecimiento, el Departamento de Policía de Brownsville informó que la causa y la manera oficiales de la muerte continúan pendientes, mientras avanza la investigación y se esperan los resultados del examen forense.

Los representantes del actor también han solicitado respeto para sus familiares y allegados en este momento de duelo.

Una carrera marcada por "Breaking Bad"

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en Breaking Bad, donde interpretó a Walter White Jr., el hijo adolescente de Walter y Skyler White. Se incorporó a la producción en 2008, cuando tenía 15 años, y permaneció en ella durante sus cinco temporadas, hasta su conclusión en 2013.

Su participación adquirió una relevancia especial porque, al igual que su personaje, Mitte tenía parálisis cerebral, diagnosticada durante su infancia. A través de su trabajo, contribuyó a dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad en la televisión y el cine.

Después del éxito de la serie, el actor continuó desarrollando su carrera con participaciones en producciones como Switched at Birth y Guardians of Justice, además de apariciones en Hannah Montana y Everybody Hates Chris. En el cine, formó parte de proyectos como Triumph.

Antes de su fallecimiento, Mitte también se encontraba promocionando la producción Talking to Strangers.

Más allá de su trayectoria artística, Mitte utilizó su reconocimiento público para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

en la industria del entretenimiento. Durante años colaboró con organizaciones dedicadas a esta causa, entre ellas United Cerebral Palsy y Shriners Children´s. Asimismo, presidió The Mitte Foundation, desde donde apoyó iniciativas relacionadas con la inclusión y la discapacidad.

Su trabajo dentro y fuera de las pantallas contribuyó a consolidar una imagen pública vinculada tanto a su carrera como a la defensa de una industria audiovisual más inclusiva.

La confirmación de su muerte ha generado atención en torno a su trayectoria y al impacto que tuvo su participación en una de las series más influyentes de la televisión contemporánea. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para completar el proceso de investigación.