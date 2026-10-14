Andreína Martínez si gana reality de Victoria´s Secret: quiero comprar una casa y retirar a mi papá

Andreína Martínez posando. la modelo dominicano está a un paso de convertirse en un ángel de Victoria's Secret. ( INSTAGRAM DE ANDREÍNA MARTÍNEZ. )

Comprar una casa para su familia y conseguir que su padre deje de trabajar después de tantos años de esfuerzo son dos de las metas que Andreína Martínez espera cumplir. Para la modelo dominicana, la posibilidad de convertirse en un ángel de Victoria´s Secret no representa únicamente un paso importante en su carrera, sino también una oportunidad de cambiar la vida de sus seres queridos.

Así lo contó en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la reconocida marca, en el que habló de su infancia en Santiago de los Caballeros, la separación de su madre cuando emigró a Estados Unidos y los sueños que hoy la impulsan a seguir adelante.

Martínez recuerda una niñez feliz, rodeada de sus primos y de las reuniones familiares en casa de su abuela. Los domingos eran días para cocinar juntos, compartir y disfrutar de la compañía de los suyos, incluso cuando el dinero no abundaba.

"Aunque no teníamos muchos recursos, esos recuerdos y esas actividades eran lo que nos mantenía unidos", expresó.

En su familia, la educación tenía un significado especial. Como sus familiares no habían tenido la oportunidad de asistir a la universidad, querían que sus hijos pudieran acceder a una formación que les abriera nuevas puertas.

Esa aspiración llevó a Andreína y a su hermano a emigrar a Estados Unidos cuando ella tenía 13 años, acompañados de su padre. Su madre, sin embargo, tuvo que quedarse en República Dominicana.

La modelo reconoce el sacrificio que aquello supuso para ella y destaca que su madre entendía las oportunidades que sus hijos podían encontrar al otro lado de la frontera.

Un sueño que también es para su familia

Hoy, mientras se prepara para una de las oportunidades más importantes de su carrera, Martínez tiene claro qué le gustaría hacer si logra alcanzar sus objetivos profesionales. Entre sus mayores deseos está comprar una casa y permitir que su padre pueda retirarse.

"Quiero comprar una casa y quiero retirar a mi papá. Ese es mi objetivo. Quiero que ese hombre deje de trabajar; ha trabajado muy duro durante muchísimo tiempo y necesita descansar", contó en el audiovisual.

Sus palabras reflejan el lugar que ocupa su familia en sus aspiraciones. Aunque convertirse en modelo de Victoria´s Secret supondría un importante logro profesional, para ella el alcance de esta oportunidad va mucho más allá de las pasarelas.

"Esta oportunidad es enorme. Puede cambiar mi vida, pero no solamente la mía, sino la de mi familia para siempre", afirmó.

Andreína Martínez representó a República Dominicana en Miss Universo 2022, donde logró entrar al grupo de las cinco finalistas. Desde entonces, ha continuado desarrollando su carrera en el modelaje internacional.

Ahora, la dominicana se encuentra entre las finalistas del reality show de Victoria´s Secret, una competencia que busca seleccionar a una nueva integrante de los ángeles de la marca.

La final podrá verse en YouTube este próximo 18 de octubre, cuando se conocerá el desenlace del programa.