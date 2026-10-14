Del cine clásico a la realidad virtual: la apuesta del Centro Cultural Banreservas

El Centro Cultural Banreservas apuesta por el encuentro presencial, la innovación tecnológica y el acceso gratuito. ( CEDIDA POR EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS )

En una época marcada por la inmediatez de las redes sociales y el consumo acelerado de contenido digital, el Centro Cultural Banreservas apuesta por algo cada vez menos común: reunir personas alrededor del arte, el cine, la memoria y la experiencia compartida.

La institución cultural ha logrado mantener una programación presencial activa y creciente, apoyada en una propuesta que combina patrimonio, innovación tecnológica y acceso gratuito a la cultura, con el objetivo de acercarse tanto a públicos tradicionales como a nuevas generaciones.

Uno de los ejemplos más visibles de ese interés por crear comunidad ocurre cada martes con sus noches de cine clásico, un espacio que, lejos de perder vigencia frente a las plataformas de "streaming", continúa sumando asistentes semana tras semana.

Experiencia colectiva

Desde el Centro Cultural Banreservas aseguran que el reto actual no consiste únicamente en organizar actividades, sino en convertir cada evento en una experiencia significativa para el público.

La institución sostiene que hoy las personas no buscan limitarse a observar, sino participar y sentirse parte de una comunidad cultural. Bajo esa visión, el centro desarrolla una programación que integra cine, exposiciones, teatro, conferencias, talleres y proyectos vinculados al patrimonio histórico y contemporáneo dominicano.

La propuesta cultural también busca conectar distintas generaciones y disciplinas artísticas dentro de un mismo espacio.

El centro cultural ha enfocado parte de su trabajo en abrir espacios a sectores y expresiones artísticas que muchas veces no encuentran visibilidad dentro de los escenarios culturales tradicionales.

En sus salas conviven propuestas vinculadas a las tradiciones populares, el patrimonio histórico, el arte contemporáneo, las expresiones audiovisuales y las nuevas tecnologías aplicadas a la cultura.

La institución afirma que su interés es reflejar la diversidad cultural dominicana desde una mirada amplia, crítica y conectada con la realidad actual del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-42238-pm-ea6dabcb.jpeg La institución apuesta por reflejar la diversidad cultural dominicana desde una perspectiva crítica y vinculada a la realidad nacional. (CEDIDA POR EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS)

Tecnología y cultura

Lejos de asumir la tecnología como una amenaza para la experiencia presencial, el Centro Cultural Banreservas la ha convertido en una herramienta para ampliar el acceso y atraer nuevas audiencias.

Su sala de realidad virtual permite a los visitantes interactuar con contenidos relacionados con el carnaval dominicano, la gastronomía nacional, el patrimonio natural y otros elementos de la identidad cultural del país.

La iniciativa forma parte de una estrategia que busca unir tradición y modernidad, utilizando formatos inmersivos para acercar el patrimonio cultural a públicos más jóvenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/imagen-whatsapp-image-2026-09-14-at-111719-am-9a63e142.jpg Conversatorio en el Centro Cultural Banreservas de SD. (CEDIDA POR EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS)

Apoyo a los jóvenes

La formación de nuevos talentos es otra de las prioridades de la institución.

A través de talleres, congresos, publicaciones y espacios de discusión, el Centro procura servir de plataforma para artistas emergentes y gestores culturales, promoviendo no solo la exhibición de obras, sino también el análisis crítico de la cultura dominicana y caribeña.

La entidad considera que el desarrollo artístico necesita espacios de reflexión, intercambio y construcción colectiva.

Más allá de SD

Con la apertura de una sede en Santiago, el Centro Cultural Banreservas busca ampliar su alcance territorial y descentralizar las oportunidades culturales.

La institución entiende que el potencial creativo del país no se limita a Santo Domingo y que parte de su responsabilidad consiste en fortalecer los ecosistemas culturales regionales.

La gratuidad de sus actividades responde precisamente a esa visión de acceso democrático a la cultura.

El centro considera que la República Dominicana vive actualmente una etapa de creciente movimiento cultural , marcada por nuevas iniciativas independientes, la recuperación de espacios patrimoniales y un mayor interés ciudadano por temas relacionados con identidad , memoria y contemporaneidad.

vive una etapa de creciente , marcada por nuevas iniciativas independientes, la recuperación de y un mayor interés ciudadano por temas relacionados con , memoria y contemporaneidad. En medio de ese escenario, la institución afirma que busca aportar a la construcción de una cultura "viva, crítica y conectada con la sociedad dominicana de hoy", combinando tradición e innovación dentro de una programación abierta y diversa.