Wendy Regalado convierte el dolor por la muerte de su madre en un llamado a cuidar la salud

La actriz dominicana Wendy Regalado en una imagen de archivo. ( TOMADA DE INSTAGRAM @WENDYREGALADO )

La actriz dominicana Wendy Regalado atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre, Idamarys de las Mercedes Soriano Castillo, cuya partida dio a conocer a través de sus redes sociales, donde también aprovechó la ocasión para crear conciencia sobre la importancia de realizarse chequeos médicos de manera periódica.

Según explicó la actriz, su madre falleció luego de recibir un diagnóstico tardío, una situación que la llevó a insistir en la necesidad de prestar atención a la salud y acudir oportunamente a los especialistas para detectar posibles enfermedades a tiempo.

La madre de Regalado fue velada en Nueva York, Estados Unidos, ciudad donde residía. Tras recibir numerosas muestras de solidaridad y mensajes de condolencias, la actriz compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que la han acompañado, tanto a ella como a su familia, en medio de esta pérdida.

"Muchísimas gracias por la partida de mi madre. Mi mamá fue una gran mujer, luchadora, hasta lo último luchó muchísimo y ahí estábamos con ella", expresó Regalado al agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días difíciles.

La intérprete reconoció que, aunque debe continuar con sus compromisos y responsabilidades, necesita tiempo para procesar el duelo y asimilar la ausencia de su madre.

"Entiendo que muchas cosas continúan, yo debo continuar con muchas cosas, pero poco a poco también me tomo mi tiempo interno para procesar esta pérdida. Y nada, la vida sigue, pero toma tiempo muchas cosas", manifestó.

Asimismo, destacó que su madre era una persona muy querida por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, debido a su espíritu servicial y a los vínculos que cultivó durante años con familiares, amigos y allegados.

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Regalado concluyó su mensaje con un llamado a valorar el tiempo junto a los seres queridos y a expresarles cariño mientras sea posible.

"Que abracen fuerte siempre a sus seres queridos", expresó la actriz, dejando un mensaje de reflexión en medio del difícil momento familiar.