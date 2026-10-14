El festival Cultura en el Sur rinde homenaje a Dionisio Blanco por su trayectoria

El ministro de cultura, Roberto Ángel Salcedo anunció la jornada cultural y la dedicatoria al maestro Dionisio Blanco. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

El maestro de las artes plásticas dominicanas Dionisio Blanco será el homenajeado del festival Cultura en el Sur, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre en Azua, como reconocimiento a su trayectoria artística y sus aportes al desarrollo de las artes visuales del país.

El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el recinto Azua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La dedicatoria a Dionisio Blanco constituye uno de los principales atractivos de esta iniciativa, que reunirá a creadores, gestores culturales y representantes de seis provincias del sur dominicano.

Dionisio Blanco es una figura de las artes plásticas dominicanas cuya trayectoria ha estado vinculada a la pintura y a la representación de temas sociales y humanos.

Su obra se distingue por una mirada sensible hacia la realidad dominicana, con composiciones que invitan a reflexionar sobre la condición humana, la identidad y las experiencias colectivas.

El homenaje permitirá destacar su legado artístico ante nuevas generaciones y reconocer la importancia de los creadores que han contribuido al desarrollo de la cultura nacional.

Blanco estuvo presente durante el anuncio oficial del festival, acompañado de autoridades gubernamentales, representantes culturales y personalidades de la región Sur.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-55414-pm-f1b913d8.jpeg Al centro, el maestro Dionisio Blanco. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

Seis provincias mostrarán su riqueza cultural

El festival contará con la participación de Azua, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, que presentarán sus expresiones artísticas y tradiciones en una programación integrada por 51 actividades.

El ministro Salcedo destacó el potencial cultural de estas demarcaciones y la importancia de crear espacios que permitan visibilizar el talento regional.

"Una verdadera revolución cultural para el Sur; seis provincias con mucho que ofrecer, mucho que aportar, mucho que exhibir para el deleite de los visitantes", expresó el funcionario.

La iniciativa busca fortalecer el intercambio entre artistas, instituciones y comunidades, además de acercar las manifestaciones culturales a públicos que residen fuera de Santo Domingo.

Cuatro días dedicados al arte y la cultura

La inauguración del festival está prevista para el jueves 12 de noviembre en el Centro UASD Azua, que funcionará como escenario principal del encuentro.

Las actividades comenzarán el viernes 13 y continuarán durante el sábado 14 y el domingo 15, cuando se realizará la clausura.

A lo largo de las cuatro jornadas se desarrollará una programación destinada a mostrar la diversidad cultural de las provincias participantes, mediante espacios de encuentro entre artistas, gestores culturales y visitantes.

La celebración también pretende estimular la circulación del talento regional y ampliar las oportunidades de participación de los creadores del sur del país.

Autoridades respaldan el encuentro cultural

Durante la presentación, Roberto Ángel Salcedo estuvo acompañado por las gobernadoras María Minerva Navarro, de Azua; Ana María Castillo, de San Juan; Migdalys de los Santos, de Elías Piña; Josefa Oliva Castillo, de San José de Ocoa, y Pura Casilla, de San Cristóbal.

También participaron el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo; los viceministros Pastor de Moya, de Identidad Cultural y Ciudadanía, y Rossina Guerrero Heredia, de Descentralización y Coordinación Territorial, así como el director del Centro UASD en Azua, Francisco Ramírez.

La presencia de estas autoridades refleja la dimensión regional de una iniciativa que procura articular esfuerzos institucionales para impulsar las expresiones artísticas de las comunidades participantes.

La cultura más allá de Santo Domingo

Con Cultura en el Sur, el Ministerio de Cultura plantea ampliar la oferta de actividades artísticas fuera de la capital dominicana y facilitar el acceso de las comunidades a propuestas culturales diversas.

El encuentro también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las provincias participantes, promover sus tradiciones y generar espacios de intercambio entre creadores de distintas disciplinas.

La elección de Dionisio Blanco como figura homenajeada coloca a las artes plásticas en un lugar destacado dentro de esta celebración regional.

Su reconocimiento busca poner de relieve el valor de una trayectoria artística que forma parte del patrimonio cultural dominicano y que puede servir de referencia para nuevas generaciones de creadores.

De esta manera, Azua se prepara para recibir cuatro jornadas dedicadas a la creatividad, la identidad y las expresiones culturales del sur, con el legado de Dionisio Blanco como uno de los ejes principales de la celebración.