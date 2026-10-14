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MenaRD es nominado a Jugador con Control del Año en los Esports Awards 2026

El dominicano comparte la candidatura con Dashy, Simp, Rw9 y Arslan Ash. Las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre

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    MenaRD es nominado a Jugador con Control del Año en los Esports Awards 2026
    El dominicano MenaRD es nominado a Jugador con Control del Año en los Esports Awards 2026. (ARCHIVO / SUMINISTRADA)

    El jugador dominicano Saúl Leonardo Mena, conocido como MenaRD, fue nominado en la categoría Esports Controller Player of the Year de los Esports Awards 2026.

    El bicampeón de la Capcom Cup, con títulos obtenidos en 2017 y 2023 en Street Fighter, comparte la nominación con los jugadores Dashy, Simp, Rw9 y Arslan Ash.

    Esta no es la primera vez que MenaRD figura entre los nominados de los Esports Awards. En 2023 recibió el reconocimiento Esports Play of the Month por su actuación en Street Fighter 6 durante EVO, y también fue candidato a Esports Play of the Year.

    • En 2025, el dominicano fue nominado en la categoría Best Esports Athlete de The Game Awards.

    Bandits Gaming, organización a la que pertenece el jugador, anunció la nominación en sus redes sociales e invitó al público a participar en las votaciones.

    Dominicanos pueden votar

    Los interesados podrán votar diariamente hasta el 10 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial de los premios: https://esportsawards.com/vote.

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