Nintendo juega con la nostalgia en su remake de "Zelda: Ocarina of Time"

Una figura del personaje principal de la saga "The Legend of Zelda", en una imagen de archivo de 2023 en una tienda de Tokio, Japón. ( AFP/RICHARD A. BROOKS )

El gigante japonés Nintendo promete emoción y nostalgia para los fans de Zelda con un ambicioso remake de Ocarina of Time, uno de los juegos con más éxito de su historia, en venta el 5 de noviembre.

Unas semanas antes de su lanzamiento, la AFP pudo probar el juego en la sede europea de Nintendo en Fráncfort, Alemania, junto a una veintena de periodistas e influencers.

¿Por qué Nintendo desarrolló este remake?

Lanzado en 1998 para la consola Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el quinto título de esta saga ideada en 1986 por Shigeru Miyamoto, también creador de Mario.

La serie cuenta actualmente con una veintena de entregas.

Como la mayoría de los episodios, narra las aventuras de un joven vestido de verde, Link, que se enfrenta al señor del mal Ganondorf para liberar a la princesa Zelda.

La singularidad de esta entrega es su relato complejo, que alterna entre dos épocas, la infancia de Link y luego su edad adulta.

Ocarina of Time, con toda su poesía y melancolía, suele figurar entre los mejores videojuegos de la historia.

El título ya tuvo una primera versión en 2011, menos ambiciosa, para la consola portátil Nintendo 3DS.

"Ocarina of Time sentó toda la base de los Zelda en 3D", señala Paul de Barbeyrac, periodista especializado en videojuegos. Este remake "es como ponerse frente a una página de la historia y poder leerla en las mejores condiciones posibles".

El lanzamiento de este remake se enmarca en el 40º aniversario de la saga, que también incluirá una serie de conciertos en todo el mundo y el estreno de una película de acción real, a finales de abril.

¿Cuáles son las novedades?

El cambio más llamativo es visual: el juego tiene unos gráficos llenos de color y detalles que funcionan muy bien con la potente Switch 2, la última consola de Nintendo.

Aunque el estilo gráfico dividió a los fans cuando se anunció el título, ya que algunos jugadores lamentaban el aspecto demasiado perfecto, "cuanto más se juega, más se aprecia todo el trabajo que se hizo en las texturas, en los juegos de luces", señala De Barbeyrac.

A la hora de jugar, el título ha ganado en manejo: ahora se puede colocar libremente la cámara que sigue al personaje, y este puede saltar con solo pulsar un botón.

Los personajes están doblados en algunas escenas y la música, elemento central del juego original, fue reorquestada.

Pero "a nivel de la estructura del juego, no tengo la impresión de que haya muchos cambios", dice el especialista.

¿A quién va dirigido?

Con esta nueva versión, Nintendo se dirige sobre todo a los fans del título original, del que se vendieron millones de ejemplares.

"Para muchos, es el juego de la infancia", constata Etienne Masson, de la web especializada Nintendo-Town.

Muchos vídeos cómicos en las redes sociales muestran a padres de familia que interrumpen lo que estaban haciendo cuando oyen unas notas de ocarina.

Para Paul de Barbeyrac se trata de "un juego de transmisión, que uno querrá compartir con sus hijos", y en el que los mayores sentirán "nostalgia" y los jóvenes, "asombro".

Para Serkan Toto, experto en Kantan Games, el juego será un éxito para Nintendo, y muchos jóvenes que no conocieron el original "pensarán que están jugando a un título totalmente nuevo".

En su opinión, Nintendo es "mucho más astuta que otras empresas cuando se trata de reeditar sus antiguos juegos para un nuevo público".

"Consiguen conservar su atractivo original y, al mismo tiempo, hacerlos mucho más accesibles al gran público. Es, típicamente, el estilo Nintendo".