El príncipe Harry revela que sufrió depresión tras alejarse de la familia real británica

El príncipe Harry en una imagen de archivo. ( AFP )

El príncipe Harry compartió detalles de su salud emocional durante una clase magistral en línea titulada Redefining Grief: Building Resilience Through Loss (Redefinir el duelo: desarrollar la resiliencia a través de la pérdida).

Durante su intervención, habló sobre las dificultades que experimentó tras alejarse de sus funciones reales en 2020 junto a Meghan Markle. Según explicó, al trasladarse a Canadá y dejar atrás el entorno de presión constante, sufrió una bajada de adrenalina que afectó su estado de ánimo.

"Era como si necesitara el estrés para poder funcionar y estar bien", confesó, al recordar que atravesó una depresión durante aproximadamente dos semanas.

El duelo por Diana

Harry también recordó cómo la muerte de su madre, Diana de Gales, en 1997, cuando tenía 12 años, influyó en su vida adulta.

El príncipe reconoció que durante años reprimió sus sentimientos y llegó a pensar que sentirse feliz era una forma de deslealtad hacia su madre. Incluso contó que, durante sus veintitantos años, participó en dos despliegues militares con la esperanza de escapar de sus emociones.

Uno de los recuerdos más significativos que compartió fue el momento en que volvió a percibir el perfume de Diana. El aroma despertó emociones y recuerdos que había mantenido reprimidos durante mucho tiempo.

"Fue como ser transportado a otra época. Desbloqueó todo lo que había estado oculto", contó.

Preservar el legado de su madre

Harry aseguró que ahora comprende mejor la influencia de Diana en su vida y en las causas que ha decidido apoyar.

"Espero que ella esté orgullosa de todo lo que hago, de todo aquello a lo que pongo mi energía", expresó, al reconocer que su trabajo actual guarda similitudes con el compromiso humanitario que caracterizó a su madre.

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