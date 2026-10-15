México, bachata y lírica: el viaje de Nathalie Peña-Comas

El maestro Enrique Martínez y Nathalie Peña-Comas compartieron detalles del EP con periodistas e invitados en el Café Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito. ( DIARIO LIBRE/JUAN GIO )

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas presentó este martes 13 de octubre su nueva producción discográfica, Quinto Elemento: Tierra, un EP de cinco canciones en el que rinde homenaje a México desde una mirada profundamente personal.

El disco, ya disponible en las plataformas digitales, marca una nueva etapa en la carrera de la artista. En esta propuesta, Peña-Comas parte de canciones muy conocidas del repertorio mexicano y latinoamericano para llevarlas a otro territorio sonoro, donde conviven su formación lírica, el jazz, la música popular, la bachata y elementos del folclor hispanoamericano.

Durante el encuentro con la prensa, la cantante explicó que este proyecto nace de una búsqueda que la acompaña desde hace años: cantar desde su raíz clásica, pero con la libertad de moverse por otros lenguajes.

"Para mí, Quinto Elemento: Tierra es un reflejo de mi identidad artística, de mi esencia y de la libertad con la que concibo la música. Mi formación clásica es la base de mi expresión, pero mi curiosidad y sensibilidad artística me impulsan a explorar nuevos universos sonoros, donde las culturas, los géneros y las tradiciones se encuentran", expresó.

Producción y colaboración

Peña-Comas añadió que el álbum representa su manera de entender el arte, "sin fronteras, sin etiquetas y sin renunciar a mis raíces".

El proyecto fue trabajado junto al productor, arreglista y multiinstrumentista mexicano Enrique Martínez, quien asumió la dirección musical del EP. Martínez, con una amplia trayectoria internacional, ha colaborado con artistas como Joan Sebastian, Jenni Rivera, Julio Iglesias, Marco Antonio Solís y Julión Álvarez, y también ha participado como músico en producciones cinematográficas como Coco, Ice Age, Encanto y Wish.

Más que una simple producción de estudio, Quinto Elemento: Tierra se construyó como un diálogo entre culturas. México es el punto de partida, pero en el camino aparecen acentos del Caribe, sonidos de la música de mundo y la presencia de músicos de distintas nacionalidades.

Martínez habló con entusiasmo del proceso y de lo que significó trabajar con Nathalie. "Tuve la suerte de que Nathalie se fijara en mí. Estoy muy agradecido con ella y feliz de compartir este nuevo EP, siendo una artista y una cantante que respeto mucho", comentó durante la presentación.

El productor explicó que el mayor reto fue encontrar un lenguaje donde el canto lírico pudiera convivir con canciones populares sin que perdieran su esencia. "Desde el principio, la idea fue crear un encuentro entre el canto lírico y la música popular. Su apertura y su valentía para explorar un nuevo lenguaje permitieron que ambos mundos convivieran de manera natural", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/131026-rueda-de-prensa-nathalie-pena--comas--foto-juan-guio-21-b16b5723.jpg Nathalie Peña-Comas compartió con invitados especiales durante la presentación de su nuevo EP de clásicos latinoamericanos. (DIARIO LIBRE/JUAN GIO)

"Para mí, Quinto Elemento: Tierra es un reflejo de mi identidad artística, de mi esencia y de la libertad con la que concibo la música." Nathalie Peña-Comas Soprano “

Repertorio y estilos

La producción contó con la asistencia de Wesley Amorim y la consultoría creativa de Gabriela Martínez. Las grabaciones se realizaron entre Estados Unidos, Europa y el Caribe, en estudios de Los Ángeles, Santo Domingo, Studio City y Viena. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Jean B. Smit.

El recorrido musical inicia con "Bésame Mucho", de Consuelo Velázquez, una de las canciones latinoamericanas más conocidas en el mundo. En esta versión, el tema se aleja del tratamiento tradicional y adquiere una atmósfera más cercana a la música de mundo, con la participación especial del percusionista peruano Álex Acuña.

Martínez contó que buscaban llevar la canción a un lugar distinto de las muchas versiones que ya existen. Por eso imaginaron una apertura con tambores, una textura coral y una línea de violonchelo que ayudara a crear un ambiente más íntimo y contemporáneo.

El segundo tema es "Esclavo y Amo", de José Vaca Flores, asociado en la memoria popular a la voz de Javier Solís. Para esta pieza se sumaron músicos de gran trayectoria, entre ellos el baterista Vinnie Colaiuta, el bajista Carlitos Del Puerto, el percusionista Ray Yslas y el multiinstrumentista venezolano Pedro Eustache.

Durante la presentación, Peña-Comas resaltó el valor de contar con músicos reales, con historia, intuición y sensibilidad. En ese contexto, defendió la importancia del talento humano en tiempos de inteligencia artificial. "Es imposible que la inteligencia artificial pueda sustituir el genio humano y la creatividad", dijo.

Uno de los momentos más particulares del EP llega con "Sombras Nada Más", tema de Francisco Lomuto y José María Contursi, muy presente también en el repertorio de Javier Solís y Rocío Dúrcal. En esta versión, la canción se transforma en bachata.

Peña-Comas recordó que la idea surgió casi como una provocación artística: tomar una canción asociada al bolero ranchero y llevarla al terreno dominicano. Martínez admitió que el reto le imponía respeto.

"Como ella es de aquí, dije: ´Una bachata...´. Era tocar un terreno que debía hacerse con mucho respeto hacia el público dominicano. Lo hice con mucho amor", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/enrique-martinez-nini-caffaro-nathalie-pana-comas-y-gustavo-ulloa-1-2147cf8c.jpg De izquierda a derecha: Enrique Martínez, Niní Cáffaro, Nathalie Peña-Comas y Gustavo Ulloa, durante la presentación del nuevo EP de la soprano. (CEDIDA PORJOEL FRANCISCO)

Para lograr ese sabor caribeño, el tema contó con la güira y el bongó de Rafael Carrasco, además de voces dominicanas como las de Roger Zayas y Katherine Ester. También participa Nicole Peña-Comas, hermana de Nathalie, quien grabó el violonchelo desde Viena.

El EP continúa con "Luz de Luna", de Álvaro Carrillo, en una versión más íntima y minimalista. Allí la voz de la soprano queda sostenida por pocos elementos: el órgano B3 de Enrique Martínez, guitarras, bajo y trombón.

La intención, según explicó el productor, fue alejarse de una lectura grandilocuente y dejar espacio a la letra y a la interpretación.

El cierre llega con "Secreto de amor", de Joan Sebastian, una canción especialmente significativa para Martínez. El productor fue director musical del cantautor mexicano durante 17 años y formó parte de la historia original de ese tema.

"Fue complejo para mí hacer esta canción. Me tocó trabajar con Joan en la producción del disco Secreto de Amor y después estuve 17 años como su director musical", recordó.

Para esta nueva versión, Martínez reunió a varios músicos y coristas vinculados a aquella etapa. La grabación conserva, además, una toma de guitarra del maestro peruano Ramón Stagnaro, fallecido en 2022, como homenaje a su legado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/131026-rueda-de-prensa-nathalie-pena--comas--foto-juan-guio-7-f76f69fc.jpg La soprano Nathalie Peña-Comas defendió el talento humano y la creatividad en la música. (DIARIO LIBRO/JUAN GIO)

Al Teatro Nacional Peña-Comas explicó que Quinto Elemento: Tierra es apenas el inicio de una serie de producciones inspiradas en los elementos. Este primer capítulo está dedicado a la tierra y a México; los próximos explorarán otros conceptos y sonoridades. Luego del conversatorio con la prensa e invitados especiales, entre los que se citan, al destacado artista Niní Cáffaro, el maestro Héctor Martínez, la gestora cultural, Verónica Sención, así como familiares y el señor, Gustavo Ulloa, encargado de asuntos económicos, comerciales, cooperación internacional y culturales de la embajada de México en el país, la artista interpretó, con el acompañamiento del maestro Martínez, las canciones "Esclavo y amo" y "Sombras nada más", dos composiciones que forman parte de su álbum. La artista también anunció que el 7 de abril de 2027 presentará esta producción en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, en lo que será su primer gran concierto propio en ese escenario. "Esto es otra cosa. Estoy siendo más arriesgada, probando muchas cosas lindas en la música", afirmó. El EP, distribuido por La Oreja Media Group, ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y las demás plataformas digitales.