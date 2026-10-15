Juan Carlos Pichardo Jr anuncia su salida de "Bemberé" por compromisos laborales

El humorista y actor dominicano Juan Carlos Pichardo Jr. anunció este jueves su salida del programa de televisión Bemberé, debido a los múltiples compromisos de trabajo que mantiene durante esta etapa del año y que le impiden dedicarle el tiempo necesario al espacio.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Pichardo Jr. explicó que, desde su incorporación al proyecto, solamente ha podido participar en dos emisiones, por lo que decidió conversar con el productor Alfonso Rodríguez para evaluar su continuidad.

"Debido a los múltiples compromisos profesionales que estoy asumiendo en esta etapa del año, solamente he podido estar presente en dos de las emisiones del programa", expresó el artista.

Agradece a Alfonso Rodríguez

El humorista aclaró que su salida se produjo de manera amistosa y de mutuo acuerdo con Rodríguez, a quien manifestó su admiración y respeto.

"Luego de conversar con Alfonso, hemos llegado, de manera amistosa y de mutuo acuerdo, a la decisión de no continuar con mi participación en Bemberé, entendiendo que cada proyecto merece el tiempo, la dedicación y el compromiso necesarios para desarrollarse plenamente", explicó.

"Como muchos saben, recientemente inicié mi participación en el programa Bemberé, un proyecto al que me integré con mucho entusiasmo, motivado también por el cariño, la admiración y el respeto que siempre he tenido por Alfonso Rodríguez", señaló.

Asimismo, agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto y la comprensión mostrada por Rodríguez ante sus responsabilidades laborales.

"Agradezco sinceramente a Alfonso por la invitación, la confianza y, sobre todo, por su comprensión. Le deseo a él y a todo el equipo de Bemberé el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", manifestó.

Continuará enfocado en sus compromisos profesionales

El comediante aseguró que seguirá concentrado en los proyectos que desarrolla actualmente, aunque no ofreció detalles sobre las actividades específicas que le impiden mantener una participación regular en el programa.

"Por mi parte, continúo enfocado, con el mismo entusiasmo y compromiso de siempre, en los proyectos profesionales que forman parte de este importante momento de mi carrera", concluyó.

Bemberé, producido por Alfonso Rodríguez, inició sus transmisiones el pasado 5 de octubre por Color Visión, canal 9, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, logrando captar la audiencia del público.