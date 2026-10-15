Juez Castellanos Khoury llama a fortalecer el trabajo cultural en la frontera

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Justo Pedro Castellanos Khoury ( CEDIDA A DL. )

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Justo Pedro Castellanos Khoury llamó a fortalecer el trabajo cultural en la zona fronteriza para preservar la cultura dominicana, promover las expresiones artísticas y contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional.

Castellanos Khoury hizo el planteamiento durante la conferencia inaugural de la Semana Cultural en honor a Rafael Díaz Niese, organizada por el Centro de Integración Sociocultural Rafael Díaz Niese en la escuela que lleva el nombre del intelectual, en Loma de Cabrera.

Durante su exposición, abordó la vida y obra de Díaz Niese, quien fue el primer director general de Bellas Artes y promovió iniciativas e instituciones que marcaron el desarrollo cultural del país.

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La actividad contó con la participación de la gobernadora de Dajabón, Severina Gil Carrera; el alcalde de Loma de Cabrera, Frank Rodríguez; el presidente del centro organizador, Leonardo Jiménez, así como estudiantes, docentes y representantes de la comunidad.

Castellanos Khoury, sobrino nieto de Díaz Niese, resaltó que su familiar dedicó parte de su trayectoria a promover el acceso a la cultura en distintas comunidades dominicanas, incluidas localidades fronterizas.

Recordó que, desde la Dirección General de Bellas Artes, Díaz Niese promovió la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación y la Orquesta Sinfónica Nacional. También impulsó las Bienales Nacionales, la Galería Nacional de Bellas Artes y las Exposiciones Ambulantes de Pintura.

Como parte de sus esfuerzos por extender la formación artística fuera de la capital, auspició escuelas elementales de música en comunidades como Dajabón, Bánica, Restauración, Loma de Cabrera, Elías Piña y Hondo Valle, entre otras localidades de la región fronteriza.

El magistrado emérito también destacó el vínculo de Díaz Niese con Loma de Cabrera, localidad donde pidió ser enterrado tras conocerla durante una exposición itinerante de pintura realizada en 1945. El intelectual falleció en 1950 y sus restos reposan en esa comunidad.

En reconocimiento a su legado, durante la actividad se develó un busto de Díaz Niese, realizado por el pintor y escultor Dustin Muñoz, oriundo de Loma de Cabrera y antiguo estudiante de la escuela.

Semana Cultural

La Semana Cultural incluye conferencias, recitales, presentaciones artísticas y una feria del libro, entre otras actividades dirigidas a promover la memoria histórica y el desarrollo cultural de la comunidad.

Al concluir su intervención, Castellanos Khoury valoró el trabajo de los organizadores y de los residentes de la zona. Además, reiteró la importancia de respaldar iniciativas que recuperen el legado de intelectuales y artistas dominicanos y promuevan nuevos talentos, especialmente en la región fronteriza.