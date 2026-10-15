"Terapia nocturna": dos obras teatrales abordan la salud mental

La actriz Yamila Guerrero y el actor Luis Felipe Ferna´ndez. ( TOMADA DE INSTAGRAM / @PRODUCCIONESMARS )

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado cada 10 de octubre, la propuesta teatral Terapia nocturna presenta durante los fines de semana de octubre dos obras que abordan las emociones, las relaciones interpersonales y los comportamientos humanos. Las funciones se realizan en el Teatro Cúcara-Mácara, en Santo Domingo.

El montaje está integrado por las piezas Solo en Terapia y Mi Terapeuta, que recurren al humor para plantear situaciones relacionadas con la salud mental y los conflictos de la vida cotidiana.

En Solo en Terapia, el actor Héctor Then interpreta a Casto Javiery, un personaje que enfrenta situaciones vinculadas con la percepción de la realidad y sus hábitos de pensamiento.

Por su parte, Mi Terapeuta, protagonizada por Yamila Guerrero y Luis Felipe Fernández, presenta la relación entre una paciente y su psicólogo, a partir de las situaciones y contradicciones que surgen durante sus encuentros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/hilary-swank-efeepaurs-flueeler-1-be105714.jpg Actores de las obras Solo en Terapia y Mi Terapeuta en imágenes promocionales. (SUMINISTRADAS POR LA DIRECTORA DE LAS OBRAS)

La dramaturgia y dirección de ambas obras están a cargo de Marissabel Marte, quien también se desempeña como productora general. La producción ejecutiva corresponde a Rhina Bencosme, con la asistencia de producción de Betsy Pimentel y el apoyo técnico de Billy Gil.

A través de las situaciones representadas en escena, la propuesta busca generar reflexión sobre las emociones, las relaciones humanas y la importancia del cuidado de la salud mental. La producción aclara que las obras no sustituyen la orientación ni la atención de profesionales de la salud.

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Las funciones programadas para el resto de octubre serán los viernes y sábados 16, 17, 23, 24, 30 y 31, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Cúcara-Mácara, ubicado en la calle Benigno Filomeno de Rojas número 54, sector Ciudad Universitaria, Santo Domingo.