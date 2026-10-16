¿Y desde cuándo se comen tantos rollos de canela en RD?

Los rollos de canela conquistan el paladar dominicano con una creciente variedad de sabores, rellenos y presentaciones. ( CEDIDAS )

Los rollos de canela han ganado terreno en el mercado dominicano. Entre nuevos emprendimientos, sabores variados y la exposición en redes sociales, este postre de origen europeo se ha convertido en protagonista de locales que lo ofrecen como producto estrella. Pero ¿desde cuándo se comen tantos rollos de canela en República Dominicana?

Para Haydée "Dedé" Salcedo Objío, chef química de alimentos y especialista en pastelería, su popularización tomó fuerza con la llegada de la franquicia internacional Cinnabon, que abrió sus puertas en 2007 en el entonces Acrópolis Center, hoy Acrópolis Business Mall, en Santo Domingo, antes de cerrar posteriormente.

Sin embargo, su presencia no significa que el producto ya forme parte de la repostería tradicional dominicana. "Todavía no lo considero un producto habitual de la repostería dominicana. Aunque hoy existen muchas más opciones y lugares que los ofrecen, todavía no es común encontrarlos dentro de las pastelerías y panaderías tradicionales", explica Salcedo Objío.

La especialista señala que su oferta se concentra, sobre todo, en negocios y emprendimientos especializados.

Clásicos con historia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-114303-am-916d60d0.jpg (INSTAGRAM/@ABITAS_CINNAMON_ROLLS)

Mientras su popularidad sigue creciendo, recorrimos el mercado local para descubrir dónde disfrutar este postre y conocer las propuestas que impulsan su presencia en el país. Abita´s Homemade Cinnamon Rolls hace honor con su nombre a Abita, la madre de su creadora, Annabel Martínez Nadal, quien pasó de compartir un gusto entre familiares y allegados a comercializar rollos de canela a nivel nacional gracias a su presencia en cadenas de supermercados del país.

También puedes visitarlos en la calle Rafael Augusto Sánchez, núm. 12, en la Plaza Yoma del Distrito Nacional.

@abitas_cinnamon_rolls

Elegantes y sabrosos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-114530-am-bee8a2a1.jpg (TOMADA @CHEZMARIERD)

Si el objetivo es compartir entre amigos, Chez Marie ofrece rollos de canela gigantes, adecuados para cualquier tipo de celebración. También tamaños tradicionales. Recientemente inauguraron su tienda en la Plaza Giardino, ubicada en la calle Máximo Avilés Blonda, núm. 17, del Distrito Nacional, para "hacer cada día especial". Su propuesta permite elegir el tamaño según la ocasión y compartir este postre con amigos.

@chezmarierd

Aprovecha la temporada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-120254-pm-1-2b0bab0e.jpg (GOOGLE MAPS/PEDIDOSYA/ONLYROLS)

Röl estrena sabores cada tres meses con una personalidad específica. Allí, Diego Alejandro y María Alejandra Iglesias toman ingredientes como limón, cranberry, chocolate y hasta jamón para sorprender a los clientes. Este próximo 30 de octubre, la magia de Harry Potter promete hechizar con la "Wizardry Season", una propuesta temática que suma fantasía a su calendario de sabores y renueva la experiencia de sus clientes.

@onlyrols

Conquistando con pistacho

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-115012-am-877481ba.jpg (TOMADA @AXASWEETSHOP)

El rollo de canela de pistacho es uno de los productos estrella de Axa Sweetshop. En sus establecimientos de Metro Plaza y Los Próceres, en el Distrito Nacional, ofrecen Dubai chocolat, dulce de leche, oreo y Nutella, clásico, caramel pecan, blueberry muffin y Biscoff. Su menú reúne opciones para quienes prefieren sabores tradicionales y para quienes buscan combinaciones al elegir un dulce para disfrutar o compartir.

@santonicafe

Antojo complacido

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-115113-am-a7fb5d59.jpg (INSTAGRAM/@SANTONICAFE)

Ya sea visitando su café en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, u ordenando a través de PedidosYa o Uber Eats, puedes endulzar tu día con un rollo de canela de Santoni. Al seguirlos en redes sociales, puedes enterarte de nuevos sabores e interactuar con las publicaciones en las que premian a sus seguidores.

La marca mantiene el contacto con la comunidad en el local y en plataformas digitales.

@santonicafe

Explosión de variedad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-115657-am-41844eda.jpg (TOMADA @TASTYROOLLS)

En horario vespertino-nocturno, Tasty Roll ofrece desde Plaza Andalucía II, en Piantini, Distrito Nacional, cajas de tres o seis rollos de canela bajo la promesa de "amor a primera mordida". Su glaseado clásico no contiene mantequilla, es bajo en azúcar y tiene una consistencia más espesa. Además, una promoción de rollos gratis revolucionó las redes sociales y despertó interés entre los usuarios.

@tastyroolls

Con acento cibaeño

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-whatsapp-image-2026-10-15-at-115936-am-49fbb4e7.jpg (TOMADA @CINNAMONSROLLRD)

Desde Santiago, Cinnamon Rolls RD apuesta por rollos de canela artesanales elaborados con masa brioche y masa madre. La marca incorpora nuevos sabores cada mes y ofrece entrega en Santiago, Puerto Plata y La Vega.

Su propuesta demuestra que este postre también tiene presencia en la región del Cibao, con alternativas para quienes desean probar preparaciones artesanales y descubrir combinaciones sin salir de su zona.

@cinnamonsrollrd

Entre galletas y rollos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen--nuevas-delicias-llegaron-a-napier-cookies--pecan-roll-pistachio-roll-lemon-curd-roll-4dd2f9d1.jpg (TOMADA @NAPIERCOOKIES)

También en la ciudad corazón, Napier Cookies ofrece rollos de canela y galletas, con nuevos sabores cada dos semanas. Su menú incluye sabores como el clásico, Nutella y pistacho, Kinder Bueno, almendras y dulce de leche y Pecan Roll.

La tienda abre de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y cierra los lunes, así que anótalo en tu agenda.

@napiercookies