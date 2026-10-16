"Aquí está el merengue" se estrena en Testigo FM para ampliar su audiencia

Ysidro Labur, Yuderki Vázquez y Fausto Polanco en el set del programa radial "Aquí está el merengue". ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA. )

El merengue amplía su presencia en las plataformas digitales con la incorporación del programa Aquí está el merengue, producido y conducido por el periodista y escritor Fausto Polanco, a la programación de la estación online testigofm.net, dirigida por el periodista y productor radial José Antonio Aybar.

El espacio, co-conducido por la periodista Yuderki Vázquez, que se origina en Rumba FM , llegará a los oyentes de Testigo FM a partir de este sábado 17 de octubre , en horario de 9:30 a 11:00 de la mañana, como parte de una estrategia de expansión hacia nuevas audiencias y plataformas de difusión.

Polanco destacó la penetración que ha logrado Testigo FM en el entorno digital y valoró la oportunidad de llevar los contenidos de Aquí está el merengue a un público más amplio, aprovechando el alcance de una emisora online que apuesta por la música tropical y la difusión de la cultura dominicana.

Aybar resaltó que la incorporación representa una apuesta por fortalecer la presencia del merengue en los medios digitales, acercando a los oyentes a sus protagonistas, sus historias y la evolución de un género que constituye una de las principales expresiones de la identidad musical dominicana.

Expansión digital

Con esta integración, Testigo FM continúa ampliando su oferta de contenidos y consolidando una programación que combina música, información y espacios especializados, con especial atención a los ritmos tropicales y a los artistas que han marcado la historia de la música popular.

La llegada de Aquí está el merengue refuerza la propuesta de testigofm.net de ofrecer una experiencia radial accesible desde cualquier lugar, conectando a los amantes del merengue con contenidos dedicados a mantener vivo el interés por el género y sus intérpretes.

MediaXtreme

Los oyentes podrán disfrutar del programa cada sábado, de 9:30 a 11:00 de la mañana, a través de testigofm.net, desde sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos con acceso a internet, se emite a través de la plataforma https://mediaxtreme.com que lidera el empresario Chery Jiménez en Estados Unidos.