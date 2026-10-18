Dionisio Blanco: "El arte para mí es como un sacerdocio"

El maestro Dionisio Blanco, sentado durante una actividad cultural, sostiene una publicación relacionada con las artes plásticas. ( CEDIDA POR EL MAESTRO DIONISIO BLANCO )

El maestro de la plástica dominicana Dionisio Blanco repasa sus 56 años de trayectoria, su formación académica, la proyección internacional de su obra y su visión sobre el arte contemporáneo, la escultura y la inteligencia artificial.

Con más de cinco décadas dedicadas al arte, Dionisio Blanco habla de su oficio con la serenidad de quien ha hecho de la creación una forma de vida. Formado en San Cristóbal y luego en la Escuela Nacional de Bellas Artes, el artista dominicano ha desarrollado una obra marcada por el dibujo, la pintura, la escultura y una profunda reflexión sobre la condición humana.

En esta entrevista, el maestro aborda sus inicios, sus influencias, la importancia de los sembradores en su obra, su relación con figuras del arte internacional y su visión sobre el momento actual de las artes visuales.

¿Cómo comenzó su viaje en las artes plásticas?

El viaje ha sido largo, porque tengo 56 años en el arte. Ha sido un viaje agradable, porque he hecho lo que me gusta. Comencé en el liceo Pablo Claudio, de San Cristóbal, donde había formación en artes escénicas, música y pintura. También estudié música.

Luego pasé a la Escuela de Bellas Artes, donde comenzó mi formación académica. Esa formación es la que te ayuda a desarrollar una metodología para expresar tus ideas sobre la tela, el papel o mediante la escultura, trabajando con figuras tridimensionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/469927208184649220340520545802239730726209073n-d394753f.jpg El maestro de las artes plásticas Dionisio Blanco muestra algunas de sus obras. (Foto: Instagram del artista) (INSTAGRAM DEL ARTISTA)

¿Cómo fue el proceso que lo llevó a interesarse especialmente por el dibujo?

Siempre me interesó más el dibujo que otras disciplinas, porque lo veía como una entidad completamente diferente de la pintura.En mi primer año fui ayudante de Pedro García de Villena, quien formó varias generaciones de artistas y era un excelente dibujante.

Después asistí a las clases de dibujo natural del maestro Jaime Colson, de quien fui discípulo. Estar cerca de él me permitió aprender mucho desde el punto de vista intelectual. Colson había sido amigo de Pedro Henríquez Ureña, quien lo llevó a México. Esas relaciones y las personas que estuvieron cerca de mí contribuyeron a mi formación.

También conocí a Andrés Avelino, quien era amigo de mis padres. Además de su formación intelectual, pintaba. Él me orientó sobre las lecturas que debía hacer a mi edad, con la autorización de mi padre.

Así comencé a conocer a los griegos, después a los romanos y más adelante las expresiones culturales de Francia, Alemania y Egipto. Todo eso contribuyó a ampliar mi visión.

¿Qué importancia tuvieron los viajes y el contacto con artistas internacionales en su desarrollo?

Llegó un momento en que comenzaron los viajes y las exposiciones en Nueva York. Allí conocí a García Cisneros y al pintor cubano Agustín Fernández, quien fue muy amigo de André Breton y vivió en París durante la época en que se desarrollaba el movimiento surrealista.

También conocí a Fernando Botero, que era muy amigo de García Cisneros. Este último tenía una publicación llamada "Noticias de Arte", que circulaba en las galerías de Nueva York y en la que también aparecieron trabajos sobre mis exposiciones.

Posteriormente coincidí con Botero en París, cuando exponía en la galería Du Dragon, vinculada a su esposa. Recuerdo que en una de aquellas exposiciones estuvo presente el presidente de Colombia para apoyar al artista. Aquello me pareció muy significativo, porque cuando un creador presenta su obra fuera de su país también está representando a su nación. He recibido entrevistas de medios internacionales y expuse en la galería Vanidades, de Miami, que también publicó trabajos sobre mi obra en su revista.

Esas experiencias me permitieron conocer a muchas personas importantes dentro del mundo del arte.

Su obra forma parte de colecciones internacionales. ¿Qué representa para usted esa presencia fuera de República Dominicana?

Tengo obras en Israel, a partir de una exposición que realicé allí en 1994. Conocí a Harry Recanati, propietario del museo, quien posteriormente desarrolló otros espacios museísticos.También he tenido presencia en diferentes ciudades y colecciones internacionales, y he expuesto en Atlanta. Para mí, lo más importante es representar a mi país. Siempre he pensado que soy dominicano de pura cepa y que los dominicanos debemos aspirar a lo mejor. Que una obra mía forme parte de un museo constituye una gran distinción, porque la obra habla por sí sola y expresa lo que uno piensa.

Una de sus creaciones más reconocidas es la serie de los sembradores. ¿Qué representa esa figura dentro de su universo artístico?

Siempre he pensado que la siembra de la semilla es una metáfora de la vida. En la mayoría de mis cuadros no muestro el rostro de los personajes, porque considero que hay que dejar una incógnita al espectador. Cuando realicé mi primera exposición sobre ese tema, titulada "Imágenes de sembradores sobre la tierra dormida", quería transmitir un mensaje a través de esas figuras. Esa obra obtuvo el Premio Nacional de Artes Visuales en 1984.

Recuerdo que el poeta ruso Yevgueni Yevtushenko vio mi trabajo y expresó una interpretación muy parecida a lo que yo había querido comunicar, sin que se lo explicara previamente. Incluso escribió sobre mi obra. Cuando utilizo la metáfora de la tierra dormida, busco que las personas reflexionen.

Es una metáfora paradójica, vinculada al surrealismo, porque relaciona lo verosímil y lo absurdo con la realidad. De esa manera se crea una especie de código que puede permanecer en el inconsciente colectivo. La imagen se va multiplicando y adquiere nuevos significados.

Su obra ha alcanzado reconocimiento y valoración en el mercado. ¿Continúa trabajando con la misma intensidad?

Claro que sí. El arte para mí es como un sacerdocio. Uno tiene que seguir creando mientras pueda. El arte no muere, siempre está vivo.

¿Cómo observa actualmente las artes plásticas dominicanas y el relevo generacional?

Hay personas que se inclinan por una ruptura completa y olvidan que la historia del arte es una cadena formada por muchos eslabones. Algunos quieren romper esa cadena con todo lo anterior. Hemos visto situaciones de ese tipo, incluso en la pasada Bienal, con la controversia de la palmita.

Considero que el presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, Joel Gonell, ha sabido manejar esas situaciones con altura y defender principios fundamentales. Estoy de acuerdo con el arte contemporáneo, pero considero que detrás de un artista contemporáneo debe existir una formación sólida, preferiblemente académica.

Después de adquirir esa formación, cada artista puede hacer lo que quiera, porque la creación es amplia y no se puede censurar a nadie. Sin embargo, también debe haber reglas y respeto por lo que se ha hecho anteriormente.

A veces se pierde lo que llamo la lógica del límite. Hay personas que no reconocen que determinadas cosas tienen límites. Por eso es importante el trabajo del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, que se ha ido consolidando y unificando criterios para defender los principios que consideramos fundamentales.

¿Qué valoración hace de la formación artística en República Dominicana y de las oportunidades para las nuevas generaciones?

Considero que el país va muy bien. Siempre he dicho, incluso fuera de República Dominicana, que la escuela de arte dominicana es muy buena.

Es una escuela que comenzó a desarrollarse en la década de 1940. Su primer director fue Manolo Pascual, quien ya era conocido en París y tenía una sólida formación. En ese proceso también participaron figuras como Jaime Colson, quien mantuvo una relación cercana con importantes intelectuales dominicanos, entre ellos Tomás Hernández Franco.

Fueron personas con una formación muy amplia que contribuyeron al desarrollo cultural del país.

¿De qué manera las experiencias con artistas extranjeros enriquecieron su trabajo?

He participado en colonias de artistas en el extranjero. Por ejemplo, estuve en Vermont, donde expuse en una galería llamada Remy's Gallery y compartí con profesores y pintores de aquella comunidad artística.

Allí conocí a Wolfgang, con quien pintaba y mantuve una gran amistad hasta su fallecimiento en 2005. En Italia también fui muy amigo de Enrico Baj, un artista surrealista que tuvo vínculos con Picasso y otros creadores importantes, y que también vivió en Nueva York . En una ocasión lo invité a participar en una iniciativa que permitió reunir a pintores italianos y dominicanos.

Organizamos una exposición con tres artistas italianos y trece dominicanos para el Instituto Italo-Latino Americano. Posteriormente, la muestra se presentó en Santo Domingo, en el Museo de las Casas Reales. Fue una manera de desarrollar una labor de extensión cultural en beneficio del país.

En ese instituto conocí al pintor peruano Fernando de Szyszlo, quien después realizó una exposición en República Dominicana. Para mí, Fernando fue uno de los grandes exponentes de la abstracción latinoamericana. Era muy amigo de Mario Vargas Llosa y coincidíamos con frecuencia en Miami, donde exponía en una galería de Marta Gutiérrez.

En esos espacios se reunían numerosos artistas e intelectuales. Participar en esos encuentros me ayudó a comprender mejor lo que ocurría en el arte internacional y a situar mi propio trabajo dentro de ese contexto.

¿En qué proyectos trabaja actualmente y cómo ha evolucionado su propuesta artística?

En los últimos tiempos he estado investigando el surrealismo, especialmente a propósito de su centenario. Me he interesado por los surrealistas latinoamericanos y europeos. A partir de esas investigaciones he dado un giro a mi temática, aunque mantengo como figura central a los sembradores.

¿Tiene prevista alguna exposición?

Sí. Tengo una exposición programada para noviembre en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Azua. La muestra forma parte de la programación cultural que se desarrollará allí.

El festival Cultura en el Sur estará dedicado a usted. ¿Qué representa ese reconocimiento?

Es una iniciativa muy interesante, respaldada por el Ministerio de Cultura. Estuve pendiente de la rueda de prensa encabezada por el ministro Roberto Ángel Salcedo y el viceministro Pastor de Moya, a quien considero un intelectual de primer orden. Por lo que he visto de la programación, creo que será un acontecimiento extraordinario.

Recibo la dedicatoria con humildad, como si me otorgaran un premio. Me siento orgulloso de recibir un reconocimiento de ese nivel, especialmente porque está relacionado con el sur del país. Soy de San Cristóbal y siempre he representado a mi pueblo con dignidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/dionisio-blanco-502c969f.jpg El maestro de las artes plásticas Dionisio Blanco, a quien estará dedicado el festival Cultura en el Sur, cuenta con 56 años de trayectoria y una reconocida obra centrada en la figura de los sembradores. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

"Hay demasiadas cosas que pueden distraer al ser humano y hacer que deje de pensar por sí mismo. Lo que el hombre no puede perder es su contacto con la tierra y con la realidad. Si pierde ese vínculo, corre el riesgo de extraviarse por completo" Dionisio Blanco Artista visual “

Además de la pintura y el dibujo, ¿qué lugar ocupa la escultura en su trayectoria?

Cuando uno estudia en una escuela de arte tiene que cursar escultura como parte de su formación. uve buenos profesores y aprendí el oficio, sus técnicas y su metodología. Después desarrollé mis propias esculturas, inspiradas también en el tema de los sembradores.

Una de esas obras se encuentra en San Cristóbal. ¿Cómo surgió ese proyecto?

Realicé un conjunto escultórico que fue instalado en el parque Piedras Vivas, en San Cristóbal, cerca de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Lo concebí como un homenaje a la música, porque San Cristóbal es un pueblo que ha dado muchos músicos.

Recuerdo las celebraciones que se realizaban en el Club Sol Naciente, particularmente las fiestas de atabales. Asistía acompañado de mi gran amigo Fradique Lizardo y de otras personas vinculadas a las investigaciones folclóricas que se desarrollaban en aquella época.

¿Qué influencia tuvieron la arqueología, la antropología y el folclore en su creación artística?

Mi experiencia trabajando en el Museo del Hombre Dominicano y en el Museo de Historia y Geografía me ayudó a observar los objetos desde una perspectiva arqueológica.

Eso me permitió estudiar sus detalles y realizar representaciones más cercanas a la realidad, además de desarrollar una visión antropológica. Mantuve amistad con investigadores e intelectuales vinculados a esas disciplinas. Participamos en un trabajo de investigación que dio lugar a un inventario histórico de la ciudad de Montecristi. Todas esas vivencias forman parte de las experiencias que uno termina incorporando a su arte.

Cuando mira hacia atrás y repasa sus 56 años de trayectoria, ¿qué siente que ha definido su trabajo?

He trabajado con amor. Sin amor no se puede hacer nada. Nunca he trabajado con la intención de ser famoso ni de alcanzar el éxito. Lo he hecho porque creo en el arte. Siempre me ha interesado lo primitivo, el origen de las manifestaciones humanas.

Cuando comencé a estudiar las cavernas y la espeleología, pude comprender mejor lo que somos frente a un mundo tan grande. También me interesé por los chamanes y por entender el pensamiento del hombre taíno. Aunque no lo expreso de manera literal en mi obra, considero que mis sembradores tienen puntos de contacto con esas manifestaciones culturales.

En las antiguas culturas agrícolas existían prácticas de siembra y preparación de la tierra que también tienen una dimensión antropológica. Todos esos conocimientos se van conjugando y te ayudan a desarrollar una visión más amplia de la realidad.

La inteligencia artificial está transformando las industrias creativas. ¿Cómo observa esta tecnología? ¿Le preocupa su impacto sobre el arte?

No le tengo miedo. Todas esas cosas tienen aspectos buenos y malos. Ocurre lo mismo con los teléfonos inteligentes y con cualquier otro invento. Todo aquello de lo que podamos obtener algún provecho puede utilizarse para el bien o para el mal. Eso ha sucedido a lo largo de la historia.

Leonardo da Vinci, por ejemplo, desarrolló conocimientos e inventos que también tuvieron aplicaciones militares. Sus investigaciones sobre el movimiento y los mecanismos terminaron relacionadas con tecnologías que podían utilizarse para la destrucción.

La inteligencia artificial también ofrece posibilidades extraordinarias para la investigación y la comunicación . Nosotros mismos podemos comunicarnos con facilidad gracias a los dispositivos inteligentes y a los avances tecnológicos. Eso es positivo porque se trata de herramientas.

también ofrece posibilidades extraordinarias para la y la . Nosotros mismos podemos comunicarnos con facilidad gracias a los dispositivos inteligentes y a los avances tecnológicos. Eso es positivo porque se trata de herramientas. El peligro aparece cuando no sabemos utilizarlas correctamente. Hay demasiadas cosas que pueden distraer al ser humano y hacer que deje de pensar por sí mismo. Lo que el hombre no puede perder es su contacto con la tierra y con la realidad . Si pierde ese vínculo, corre el riesgo de extraviarse por completo.

aparece cuando no sabemos utilizarlas correctamente. demasiadas cosas que pueden distraer al y hacer que deje de pensar por sí mismo. Lo que el hombre no puede perder es su contacto con la tierra y la . Si pierde ese vínculo, corre el riesgo de extraviarse por completo. También necesita conservar la lógica y la capacidad de síntesis. Cuando una persona no sabe utilizar la lógica, termina perdiendo la orientación y la capacidad de comprender lo que tiene delante.