Mujeres al Borde estrena la segunda temporada de "Dominicanas que Inspiran"

La comunicadora Ingrid Gómez regresa a Telesistema, canal 11, con la segunda temporada de "Dominicanas que Inspiran", una producción de Mujeres al Borde. ( CEDIDA POR INGRID GÓMEZ )

La comunicadora Ingrid Gómez anunció el estreno de la segunda temporada de "Dominicanas que Inspiran", una producción de su plataforma Mujeres al Borde que reúne las historias de doce mujeres dominicanas destacadas por sus trayectorias profesionales y sus aportes a la sociedad.

El programa estrenará su primer episodio este sábado, a las 10:30 de la noche, por Telesistema, canal 11. Las entrevistas también estarán disponibles en las plataformas digitales a través de Mujeres al Borde Podcast.

La nueva entrega contará con 12 episodios protagonizados por mujeres vinculadas al deporte, la política, el arte, el sector empresarial y la medicina, quienes compartirán las experiencias, los desafíos y las decisiones que han marcado sus vidas.

"Esta propuesta está dedicada a honrar y celebrar a mujeres que están contribuyendo a un bien mayor desde distintas áreas y que, además, son una referencia para la generación que viene subiendo", expresó Ingrid Gómez.

Las protagonistas

Entre las invitadas de esta segunda temporada figuran Mónica Varela, María Alejandra Guzmán, Paloma Rodríguez, Jannette Rivera, Lucy Doughty y Norys Bernal.

La identidad de las demás participantes será revelada semanalmente a través de las redes sociales de Mujeres al Borde, como parte de una estrategia que busca acercar al público a las historias de las protagonistas.

Con esta producción, Gómez procura dar visibilidad a mujeres que han construido sus carreras en diferentes ámbitos y cuyas experiencias pueden servir de referencia para las nuevas generaciones.

Una plataforma con 14 años de trayectoria

"Dominicanas que Inspiran" forma parte de las iniciativas de Mujeres al Borde, plataforma que cuenta con 14 años de trayectoria y que desarrolla contenidos centrados en las experiencias, los desafíos y las oportunidades de las mujeres.

La segunda temporada mantiene el formato de entrevistas, con conversaciones sobre liderazgo, perseverancia, desarrollo profesional y compromiso social.

Además de su transmisión televisiva, la disponibilidad de los episodios en formato de podcast permitirá que las entrevistas lleguen a nuevas audiencias mediante las plataformas digitales