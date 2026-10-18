Cindy Crawford se despide de su hijo Presley Gerber con emotivo mensaje tras su muerte a los 27 años

El joven falleció el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. ( EFE )

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano". Con estas palabras, Cindy Crawford, su esposo, Rande Gerber, y su hija Kaia compartieron públicamente el dolor que atraviesan tras la muerte de Presley Walker Gerber.

El joven falleció el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, según informaron medios estadounidenses. La familia hizo pública su despedida este domingo 18 de octubre, acompañada de un mensaje en el que recordó la personalidad y la sensibilidad de Presley.

"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre", expresaron sus familiares.

En el mensaje, también manifestaron el orgullo que sentían por la manera en que el joven se desenvolvía en el mundo, destacando su bondad y vulnerabilidad.

La familia agradeció las muestras de cariño recibidas tanto de personas cercanas como de desconocidos que se han solidarizado con su pérdida.

"Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia", concluyeron.

La causa de muerte sigue bajo investigación

El fallecimiento de Presley ocurrió en un centro de rehabilitación y fue confirmado por un representante de la familia. La Policía de Santa Mónica informó que investigaba el caso ante la sospecha de una posible sobredosis, aunque no se había determinado oficialmente la causa de la muerte en los reportes disponibles.

La familia había solicitado privacidad durante este difícil momento y, con su reciente publicación, compartió un homenaje público al joven, al tiempo que agradeció el acompañamiento recibido durante el duelo.

Una carrera en el modelaje

Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford, una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda, y del empresario Rande Gerber. También era hermano de Kaia Gerber, modelo y actriz que ha seguido los pasos de su madre en las pasarelas.

Nacido el 2 de julio de 1999, Presley comenzó su carrera como modelo durante la adolescencia y firmó con la agencia IMG Models cuando tenía 15 años. Posteriormente, participó en campañas publicitarias y desfiles para reconocidas firmas internacionales.

En 2018 compartió protagonismo con su madre en una campaña publicitaria de Pepsi que retomó el recordado anuncio de la modelo de 1992.

Más allá de su trayectoria profesional, Presley también habló públicamente sobre sus dificultades personales, incluidos problemas relacionados con la salud mental y las adicciones, según reportes de medios internacionales.