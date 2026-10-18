Luna Yohannan, modelo de raíces dominicanas que desfilará esta noche para Victoria´s Secret

Luna Yohannan desfilará esta noche en el espeeado espectáculo de Victoria's Secret. ( TOMADA DE SU INSTAGRAM )

La modelo Luna Yohannan, de ascendencia dominicana e india, se prepara para desfilar esta noche en uno de los escenarios más reconocidos de la moda internacional: el Victoria´s Secret Fashion Show, tal como lo hizo en 2025.

En una entrevista con la revista Hola, la joven habló de sus raíces, el orgullo de representar a las latinas y los momentos en los que se siente más hermosa.

"Hola, me llamo Luna, nací y crecí en Nueva York y soy medio dominicana y medio india", expresó al presentarse durante la conversación, en la que compartió detalles de su identidad y de lo que significa formar parte de un espectáculo que concentra la atención de la industria de la moda.

Para Yohannan, representar a las latinas en una pasarela de alcance internacional es motivo de emoción y agradecimiento. La modelo reconoció la presencia de mujeres de diferentes países y destacó la importancia de compartir ese espacio con otras representantes de la comunidad latina.

"Soy latina aquí"

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"Es muy emocionante. Tengo que decir que soy una latina aquí, pero, si te miras, hay tantas latinas representando tantos países y estoy muy agradecida de estar aquí", afirmó.

Al preguntarle qué considera más latino de sí misma, Yohannan respondió con una referencia directa a la gastronomía: los plátanos. La modelo contó que los incluye en su desayuno, una costumbre que vinculó con su herencia dominicana.

Su respuesta, espontánea y cercana, ofreció una pincelada de cómo mantiene presente su identidad cultural mientras desarrolla su carrera en un entorno internacional.

La actitud antes de salir a la pasarela

Ante la pregunta sobre qué piensa cuando camina por la pasarela, la modelo reveló que sigue una recomendación de sus agentes: "Mis agentes siempre me dicen que pumpee, así que eso es lo que voy a hacer hoy".

La expresión refleja la actitud con la que se dispone a afrontar el desfile, una experiencia que exige presencia escénica, seguridad y energía ante las cámaras y el público.

Pero más allá del brillo de las luces y la exposición propia de la industria, Yohannan también habló de los espacios en los que encuentra una belleza más personal.

"Me siento más hermosa, honestamente, en esta industria, te sientes hermosa cada día, pero me siento tan hermosa cuando estoy con mis amigos, rodeada de mi familia", expresó.

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