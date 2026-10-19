Carlos Justo Carrión Bobadilla pide un cenotafio para Tomás Bobadilla en el Panteón de la Patria

La reivindicación histórica de Tomás Bobadilla y Briones, a quien se le considera una figura fundamental en el nacimiento de la República Dominicana, motivó al escritor Carlos Justo Carrión Bobadilla a dedicar tres años y medio de investigación y escritura al libro "Tomás Bobadilla, padre cofundador de la República".

La obra fue presentada durante un acto en la Biblioteca Nacional, donde el autor solicitó al Estado dominicano la construcción de un cenotafio en su honor en el Panteón de la Patria.

"Lo primero es rescatar la figura de don Tomás Bobadilla, que fue fundamental como héroe que dirigió la primera campaña de guerra de la República Dominicana", explicó el autor al referirse a las motivaciones que dieron origen a la publicación.

Carrión Bobadilla sostuvo que su propósito es reivindicar la participación del prócer en la proclamación de la Independencia Nacional, así como su papel en la elaboración del acta que formalizó la separación de Haití el 27 de febrero de 1844.

"Fue el hombre que verdaderamente hizo la primera acta de Independencia dominicana", afirmó, al defender la relevancia de Bobadilla en los acontecimientos que dieron origen al Estado dominicano.

El escritor también señaló que distintos historiadores han reconocido la participación de Bobadilla en ese proceso y consideró necesario que su contribución reciba mayor atención en la memoria histórica nacional.

Una petición al Estado dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/img-20261019-wa0259-701793f4.jpg La obra fue puesta en circulación en la Biblioteca Nacional. (ESTARLIN ROSA)

Uno de los principales planteamientos del autor durante la presentación fue que se construya un cenotafio dedicado a Bobadilla en el Panteón de la Patria. La propuesta responde a que, según explicó, sus restos mortales no han sido localizados.

"Nosotros (la familia) pedimos que se le haga un cenotafio, que es más que un monumento», expresó Carrión Bobadilla al explicar la iniciativa.

El autor precisó que un cenotafio es un monumento funerario erigido en memoria de una persona sin que necesariamente contenga sus restos mortales. En este caso, la propuesta contempla un monumento que permita honrar la memoria del prócer dentro del Panteón de la Patria.

Carrión Bobadilla manifestó que cuenta con el respaldo de funcionarios que, según indicó, reconocen la relevancia histórica de Bobadilla y sus aportes a la formación de la República.

La iniciativa busca contribuir a que el prócer reciba un reconocimiento acorde con el papel que el autor le atribuye en la proclamación de la Independencia y en los primeros pasos de la vida republicana.

Una revisión de su legado

Durante la puesta en circulación, el escritor defendió la necesidad de estudiar la trayectoria de Bobadilla sin desligarla de las circunstancias políticas de su época. Su obra procura destacar su participación en la elaboración del acta de Independencia y en el proceso político que condujo a la proclamación de la República.

La actividad contó con las intervenciones de Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia; Julio César Castaños; Constantino Saliaris Bobadilla, y Pedro Delgado Malagón, quienes precedieron al autor en el podio.

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