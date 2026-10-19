Centro Cultural Rainieri ya tiene director: Alex Martínez Suárez asumirá desde su apertura

El Centro Cultural Rainieri designó al arquitecto, académico y gestor cultural Alex Martínez Suárez como su primer director. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL CENTRO CULTURAL RAINIERI. )

El Centro Cultural Rainieri designó al arquitecto, académico y gestor cultural Alex Martínez Suárez como su primer director, una responsabilidad que asume después de haber participado desde 2022 en la concepción y desarrollo de la institución impulsada por Frank y Haydée Rainieri.

La designación se produce de cara a la apertura formal al público del centro, prevista para el próximo 28 de octubre en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Martínez Suárez tendrá la responsabilidad de consolidar la programación cultural y educativa, desarrollar alianzas con instituciones nacionales e internacionales y ampliar las actividades dirigidas tanto a residentes de la región Este como a los millones de visitantes que llegan cada año al principal polo turístico del país.

Su incorporación como director da continuidad al trabajo que venía realizando desde las etapas iniciales del proyecto. Junto a la museóloga Rab Messina participó en la conceptualización general, la dirección museológica y museográfica de las exposiciones y la coordinación de equipos dominicanos y latinoamericanos vinculados a su desarrollo.

El nuevo centro busca cubrir un espacio todavía reducido dentro de la oferta de Punta Cana: el acceso a la historia, el patrimonio y las expresiones culturales dominicanas en un destino internacionalmente identificado principalmente con el turismo de sol y playa.

Frank Rainieri había planteado anteriormente que uno de los motivos para impulsar la iniciativa era precisamente acercar la identidad dominicana a los visitantes y a una comunidad de Verón-Punta Cana que supera los 200,000 habitantes. El proyecto ha sido concebido durante más de dos décadas por Rainieri y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri.

Programación y exposiciones

Aunque la apertura general está prevista para el 28 de octubre, el Centro Cultural Rainieri ya ha comenzado a desarrollar parte de su programación.

En junio abrió su Sala Temporal con "El mar como territorio", una exposición que reúne cerca de 70 obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora. La muestra, procedente de la colección de Héctor José Rizek, permanecerá disponible hasta enero de 2027.

La institución también puso en funcionamiento "La cantera", una plataforma destinada a artistas emergentes dominicanos, y comenzó un programa de visitas de estudiantes de escuelas públicas de La Altagracia mediante una alianza con la Asociación Dominicana de Transportistas Turísticos.

Perfil del director

Con su apertura completa, las exposiciones permanentes propondrán recorridos por la historia e identidad dominicanas, las tradiciones y expresiones de la vida cotidiana, el patrimonio de La Altagracia y la transformación experimentada por Punta Cana.

Martínez Suárez llega a la dirección con experiencia en arquitectura, museografía, investigación y gestión cultural. Es profesor titular de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y director de Archipiélago, plataforma dedicada a la arquitectura, investigación y producción cultural. También ha impartido docencia en Harvard y en el Tecnológico de Monterrey.

Su trayectoria incluye trabajos vinculados al Museo Fernando Peña Defilló y otras iniciativas de investigación y difusión del patrimonio. Actualmente ocupa la vicepresidencia del Comité Nacional Dominicano del Consejo Internacional de Museos.