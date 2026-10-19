Museos, bibliotecas y cine: así se mueve la cultura en República Dominicana

Las visitas a museos, el uso de bibliotecas públicas, los registros editoriales y los estrenos cinematográficos ofrecen una mirada a la evolución de la actividad cultural en República Dominicana. Estos indicadores forman parte de la Infografía de Estadísticas Culturales 2026, publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que reúne datos correspondientes al período 2020-2025, así como cifras sobre el gasto en bienes y servicios culturales durante 2024.

Uno de los cambios más significativos se observa en la asistencia a los museos del país. Según los registros administrativos del Ministerio de Cultura, la afluencia pasó de 179,465 visitantes en 2020 a 1,012,483 en 2024, año en que alcanzó su máximo durante el período analizado. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los visitantes dominicanos.

Sin embargo, la tendencia cambió en 2025, cuando se contabilizaron 769,557 visitas, según cifras preliminares. Aun con este descenso respecto al año anterior, los dominicanos continuaron representando cerca de tres cuartas partes del total.

La evolución de las visitas por origen fue la siguiente:

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La distribución por sexo presenta otra tendencia sostenida: las mujeres encabezaron las visitas a los museos durante los seis años estudiados. En 2025, representaron el 56.3 % de los visitantes, con 432,959 registros, frente a 336,598 correspondientes a los hombres.

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Las bibliotecas también registran cambios en sus usuarios

Más allá de los museos, las bibliotecas públicas muestran una evolución importante en la cantidad de personas que utilizan sus servicios. Entre 2020 y 2025, el número de usuarios casi se cuadruplicó, de acuerdo con la ONE, aunque la serie presenta variaciones de un año a otro.

En 2020 se registraron 16,238 usuarios, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 22,983. El crecimiento fue mucho más pronunciado en 2022, cuando se contabilizaron 61,798 personas, y continuó hasta alcanzar un máximo de 74,367 usuarios en 2023.

Posteriormente, el registro descendió a 59,592 en 2024 y volvió a subir en 2025, hasta situarse en 61,881 usuarios, según cifras preliminares.

Las mujeres también tuvieron una mayor participación en el uso de las bibliotecas durante el último año registrado. De los 61,881 usuarios de 2025, 33,896 eran mujeres y 27,985 hombres.

El comportamiento anual fue el siguiente:

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La ONE advierte que estos datos proceden de los registros administrativos disponibles y no incluyen todas las bibliotecas del país. Asimismo, las cifras de 2025 son preliminares.

Aumenta el registro de libros con ISBN

La evolución de las bibliotecas coincide con otro indicador relevante para el sector editorial: el aumento de los libros registrados bajo el Número Estándar Internacional de Libros (ISBN, por sus siglas en inglés), un código utilizado para identificar las publicaciones.

De acuerdo con la infografía, entre 2020 y 2025 el registro creció un 70 %, hasta alcanzar un máximo de 3,000 libros en el último año de la serie. La tendencia fue ascendente durante todo el período, aunque con incrementos de distinta magnitud.

En 2020 se registraron 1,765 libros; en 2021, 1,853; y en 2022, 1,937. A partir de 2023, el crecimiento fue más marcado, con 2,479 registros, seguido de 2,571 en 2024 y 3,000 en 2025, cifra preliminar.

Estos datos permiten observar el comportamiento de los registros editoriales durante los años analizados, aunque por sí solos no representan el total de libros publicados o vendidos en el país.

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Joyería y productos impresos lideran los registros comerciales

La actividad cultural también tiene una dimensión económica que se refleja en el intercambio comercial. En este apartado, la infografía de la ONE recoge los principales productos culturales exportados e importados en 2025, a partir de datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En las exportaciones destacan los artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado, con un valor de 474,791.70 miles de dólares estadounidenses FOB. A considerable distancia aparecen las etiquetas de papel o cartón, incluso impresas, con 25,544.60 miles de dólares.

La relación de los principales productos exportados se completa con la bisutería, valorada en 12,011.90 dólares; los conjuntos deportivos de punto, incluidos chandales, monos y bañadores, con US$5,580.20; y los conjuntos deportivos y demás prendas de vestir, con 5,496.20 dólares.

En las importaciones, la joyería vuelve a ocupar el primer lugar entre los productos incluidos en la infografía, con un valor de 406,290.30 dólares (FOB).

Le siguen los libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas, con 55,013.80 dólares; las etiquetas de papel o cartón, incluso impresas, con US$50,076.10; las tintas de imprimir, escribir o dibujar y demás tintas, con US$28,386.30; y los demás impresos, incluidas estampas, grabados y fotografías, con 16,102.00 dólares.

[Los valores corresponden al sistema FOB (free on board), que expresa el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, según la definición incluida en la publicación].

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El cine dominicano aumenta sus estrenos, pero pierde complejos de salas

En el ámbito audiovisual, los datos de la Dirección General de Cine (DGCINE) muestran un crecimiento en el número de películas dominicanas estrenadas entre 2020 y 2025. En ese período, los estrenos pasaron de nueve a 37, la cifra más alta de la serie.

El comportamiento, no obstante, contrasta con la evolución de los complejos de salas de cine, cuyo número disminuyó de 30 en 2020 a 25 en 2025, una reducción del 16.7 %.

La serie registra nueve películas dominicanas estrenadas y 30 complejos de salas en 2020; 20 películas y 27 complejos en 2021; y 29 películas y 27 complejos en 2022.

En 2023, los estrenos subieron a 32, mientras se mantuvieron los 27 complejos.

En 2024 se estrenaron 29 películas dominicanas y continuaron operando 27 complejos. Finalmente, en 2025, los estrenos aumentaron a 37, mientras que el número de complejos descendió a 25.

Así, los indicadores muestran que el aumento de las películas nacionales estrenadas convivió con una reducción en la cantidad de complejos de salas de cine durante el período estudiado.

El gasto cultural representó el 1.60 % del PIB en 2024

Además de medir la actividad cultural, la infografía incorpora cifras sobre los recursos destinados a bienes y servicios de este sector.

Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural (ENCC) de 2024, el gasto anual de los hogares fue de 67,103.6 pesos dominicanos, mientras que el correspondiente a las empresas y al sector público ascendió a RD$40,524.9.

La publicación presenta un gasto total de RD$107,628.5 y señala que este indicador representó el 1.60 % del producto interno bruto (PIB).

Panorama de la actividad cultural dominicana

En conjunto, los indicadores de la ONE permiten observar distintas facetas de la actividad cultural en República Dominicana: el crecimiento de las visitas a museos y del uso de bibliotecas respecto a 2020, el aumento de los libros registrados con ISBN, el comportamiento del comercio de productos culturales y la evolución de los estrenos cinematográficos.

Los datos también muestran que estas tendencias no han sido uniformes. Mientras algunos indicadores alcanzaron máximos durante el período estudiado, otros registraron descensos en los últimos años disponibles.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Infografía de Estadísticas Culturales 2026, República Dominicana.