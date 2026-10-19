Joheirry Mola : "No quiero que vean a Miss Mundo como alguien inalcanzable"

Joheirry Mola, Miss Mundo 2026, ha recibido la Medalla Presidencial al Mérito Civil, entre otros reconocimientos. ( CEDIDA POR MISS MUNDO )

Mucho antes de llevar la corona de Miss Mundo, Joheirry Mola era maestra y encontraba en sus estudiantes una de sus mayores motivaciones.

Hoy, 44 años después del triunfo de Mariasela Álvarez, asume el reto de representar a República Dominicana en el escenario internacional sin perder de vista la causa que la mueve: crear más oportunidades para los niños.

En esta conversación con Diario Libre, habla de la mujer detrás de la corona, los aprendizajes de esta nueva etapa y el legado que espera construir más allá del reinado.

–Joheirry, ¿cómo estás viviendo tus primeros días de reinado?

Con muchísima emoción y, para ser sincera, todavía intentando asimilarlo todo. Hay momentos en los que me detengo y pienso: ¡Dios mío, de verdad soy Miss Mundo! Ha sido una etapa llena de bendiciones, responsabilidades y experiencias que jamás imaginé vivir tan pronto.

Pero también he tratado de disfrutar las cosas pequeñas, porque sé que este año pasará muy rápido. Estoy aprendiendo a vivir esta nueva realidad sin perder de vista a la Joheirry que existía mucho antes de la corona.

–¿Qué fue lo más difícil de la competencia que el público no vio?

Creo que una de las partes más difíciles fue el manejo emocional. Muchas veces las personas ven las fotografías, los vestidos, las sonrisas y los momentos sobre el escenario, pero no imaginan todo el trabajo que existe detrás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/img4353-2667fafd.png Joheirry Mola junto a sus padres. (CEDIDA POR MISS MUNDO)

Estar lejos de mi familia, adaptarme a una rutina completamente diferente y mantenerme enfocada exigía mucho de mí. También había momentos en los que extrañaba muchísimo mi vida cotidiana, especialmente a mis estudiantes. Pero aprendí que ser fuerte no significa no sentir cansancio o miedo.

Significa reconocer esas emociones y no permitir que te alejen de lo que quieres alcanzar.

–¿Qué parte de Joheirry te gustaría que el mundo descubriera ahora que ya conoce a Miss Mundo?

Me encantaría que conocieran a Miss Mola. Porque antes de tener una corona, tenía un salón de clases lleno de niños que me enseñaban todos los días el verdadero significado del amor, la paciencia y la vocación.

También me gustaría que conocieran mi lado más espontáneo. Soy una persona bastante reservada al principio, pero cuando entro en confianza me encanta reírme y disfrutar de las cosas sencillas. No quiero que las personas vean a Miss Mundo como alguien perfecta o inalcanzable.

Soy una joven que todavía está aprendiendo, que se equivoca, que tiene sueños y que intenta hacer las cosas con el corazón.

–La corona llega 44 años después del triunfo de Mariasela Álvarez. ¿Qué significa para ti que tu nombre vuelva a aparecer junto al de una dominicana que hizo historia en Miss Mundo?

Es algo que recibo con muchísimo respeto y gratitud. Mariasela Álvarez abrió un camino que hoy, 44 años después, tengo el privilegio de continuar. Pensar que nuestros nombres estarán unidos por un momento tan significativo para República Dominicana me llena de orgullo.

Pero también siento una gran responsabilidad. Quisiera que, más allá de recordar nuestras coronas, las personas puedan reconocer lo que cada una ha aportado desde su propia historia. Porque al final, lo más importante no es solamente llegar a un lugar, sino lo que decides hacer después con las oportunidades que has recibido.

–¿Qué es lo que más te gusta mostrarle al mundo de ser dominicana?

¡Nuestra gente! Creo que los dominicanos tenemos una manera muy especial de hacer sentir a los demás como parte de nuestra familia. Somos alegres, cariñosos, trabajadores y tenemos una capacidad increíble de encontrar esperanza incluso en los momentos difíciles.

Me encanta compartir nuestra cultura, nuestra música, nuestras tradiciones y esa energía que nos caracteriza. Pero, sobre todo, me gusta mostrar que somos un país lleno de talento, sueños y personas capaces de lograr cosas extraordinarias. Llevar la bandera dominicana es uno de los mayores orgullos de mi vida.

–Ahora que tienes una plataforma internacional, ¿qué conversación te gustaría abrir desde República Dominicana que sientas que todavía necesita más atención?

Me gustaría que habláramos más sobre las desigualdades educativas, especialmente las que afectan a niños de comunidades vulnerables y a aquellos que necesitan una educación más inclusiva.

A veces pensamos que ofrecer educación es simplemente garantizar un espacio dentro de un aula, pero la realidad es mucho más compleja. También debemos preguntarnos si esos niños están recibiendo las herramientas, el acompañamiento y las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial.

Como educadora, creo profundamente que ningún niño debería sentir que sus sueños están limitados por el lugar donde nació o por las condiciones económicas de su familia.

"Me gustaría que habláramos más sobre las desigualdades educativas, especialmente las que afectan a niños de comunidades vulnerables y a aquellos que necesitan una educación más inclusiva" Joheirry Mola Miss Mundo 2026 “

–Has trabajado como corresponsal y has estado del otro lado de la cámara. ¿Crees que esa experiencia influyó en la manera en que asumiste el certamen y en cómo quieres contar ahora tu propia historia?

Definitivamente. Haber trabajado en comunicación me permitió comprender que detrás de cada entrevista hay una historia que merece ser contada con sensibilidad y respeto.

También aprendí la importancia de escuchar, de comunicar con claridad y de entender que nuestras palabras pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos.

Ahora que estoy del otro lado de la cámara, intento ser lo más auténtica posible. No quiero construir una versión perfecta de mi historia. Quiero compartir también los aprendizajes, los sacrificios y los momentos que me hicieron crecer, porque creo que muchas veces son esas experiencias las que más conectan con las personas.

–¿Qué realidad de los niños dominicanos te gustaría visibilizar y qué hace falta para que se traduzca en oportunidades reales?

Quisiera que las personas comprendieran que nuestros niños no necesitan que alguien les diga hasta dónde pueden llegar, sino que les brinden las herramientas para descubrirlo por ellos mismos.

A través de mi experiencia como maestra y de Voices of Tomorrow, he podido ver cómo una oportunidad educativa puede transformar la confianza de un niño. Especialmente cuando hablamos del aprendizaje de un segundo idioma, que puede abrir puertas académicas y profesionales en el futuro.

Pero para lograr cambios reales necesitamos continuidad, recursos, docentes comprometidos y alianzas entre diferentes sectores. No basta con visitar una comunidad una vez. Lo importante es construir oportunidades que permanezcan.

Mis estudiantes son mi motor, pero también son mi recordatorio constante de que detrás de cada niño hay un futuro que merece ser cuidado.

–Miss Mundo tiene un componente social importante. Más allá de los discursos del certamen, ¿qué causa o proyecto concreto te gustaría dejar encaminado cuando termine tu año como reina?

Me encantaría lograr que Voices of Tomorrow pueda expandirse y contar con una estructura que le permita continuar creciendo, incluso cuando termine mi reinado.

Quiero fortalecer las alianzas educativas, incorporar más voluntarios y desarrollar recursos que faciliten el aprendizaje del inglés para niños con diferentes necesidades y realidades.

Mi mayor satisfacción no sería simplemente decir que llegamos a determinada cantidad de niños. Sería saber que alguno de ellos encontró una oportunidad que antes no tenía, descubrió una capacidad que desconocía o empezó a creer en sí mismo.

Para mí, ese sería un legado mucho más valioso que cualquier reconocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/img4351-124c5135.png Joheirry Mola fue declarada hija adoptiva de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. (CEDIDA POR MISS MUNDO)

–Has recibido reconocimientos importantes en el país, desde la Medalla Presidencial al Mérito Civil hasta homenajes en el Senado y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Cuál de ellos te ha emocionado de una manera especial?

Todos me han emocionado muchísimo porque cada uno representa el cariño y el orgullo de mi país. Sin embargo, recibir la Medalla Presidencial al Mérito Civil fue un momento particularmente especial.

Recuerdo pensar en mis padres y en todos los sacrificios que han hecho para que mi hermano y yo podamos perseguir nuestros sueños. A veces las personas ven a quien recibe un reconocimiento, pero no a todas las personas que ayudaron a construir ese camino.

Sentí que ese momento también les pertenecía a ellos, a mi familia, a mis maestros y a todas las personas que habían creído en mí cuando todavía no existía ninguna corona.

–Estamos en la sociedad de las redes sociales. ¿Cómo llevas esta nueva exposición masiva al convertirte en un personaje público?

Ha sido un aprendizaje constante. Las redes sociales tienen algo muy bonito, que es la posibilidad de conectar con personas de diferentes países, recibir cariño y compartir experiencias que pueden inspirar a otros.

Pero también he comprendido que es importante establecer límites. No todo momento tiene que convertirse en una publicación, ni todo aspecto de nuestra vida necesita ser compartido.

Quiero disfrutar esta etapa, mostrar mi trabajo y conectar con quienes me siguen, pero también conservar espacios que sean solamente míos y de las personas que amo. Creo que encontrar ese equilibrio es fundamental para mantenerme conectada conmigo misma.

–Después de todo lo que ha pasado en estos meses, cuando se apagan las cámaras y vuelves a ser simplemente Joheirry, ¿qué es lo que más disfrutas hacer?

Estar con mi familia! Creo que después de todo lo que he vivido, valoro muchísimo más esos momentos en los que podemos estar juntos, conversar, reírnos y simplemente disfrutar sin tener que mirar el reloj.

También me encanta hacer ejercicio, escribir mis pensamientos y encontrar momentos para mí. Disfruto muchísimo la tranquilidad de no tener una agenda llena por unas horas.

Y aunque parezca curioso, extraño esos días normales de escuela, las ocurrencias de mis estudiantes y escuchar que me llamen Miss Mola. Son esas pequeñas cosas las que me recuerdan quién soy cuando se apagan todas las cámaras.