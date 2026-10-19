Semana Dominicana en Francia 2026 fortalece vínculos comerciales y culturales

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante su intervención en el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia 2026, celebrado en la Embajada dominicana en París. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

La Semana Dominicana en Francia 2026 fue inaugurada oficialmente este lunes con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones, así como proyectar a la República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional.

La ceremonia se celebró en la sede de la Embajada de la República Dominicana en París, con la participación del embajador dominicano David Puig; el ministro delegado francés encargado de Industria, Sébastien Martin; el ministro de Cultura dominicano, Roberto Ángel Salcedo, y representantes de los sectores diplomático, institucional, empresarial y cultural.

Durante el acto, Roberto Ángel Salcedo pronunció unas palabras en el marco de esta iniciativa, que contempla la promoción de la identidad dominicana y el fortalecimiento de los intercambios culturales entre ambos países.

La Semana Dominicana en Francia 2026, organizada por la Embajada de la República Dominicana en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, se desarrolla del 19 al 22 de octubre, con una programación que integra actividades políticas, parlamentarias, económicas, multilaterales y culturales orientadas a consolidar las relaciones bilaterales.

Arte y gastronomía dominicana en París

Entre las principales propuestas culturales figura la exposición "Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo", que tendrá como escenario la Maison de l’Amérique latine, uno de los espacios dedicados al intercambio cultural latinoamericano en la capital francesa.

La programación también incluye el lanzamiento del programa de residencias artísticas "República Dominicana × Cité internationale des arts", una iniciativa destinada a ampliar las oportunidades de movilidad, creación e intercambio internacional para los artistas dominicanos.

Este programa busca facilitar la proyección del talento nacional en escenarios internacionales y fomentar el acercamiento entre creadores dominicanos y representantes de otras comunidades artísticas.

La gastronomía dominicana también ocupa un lugar destacado en la celebración, con la participación de la reconocida chef Dayanny de la Cruz, quien presenta una propuesta culinaria que combina sabores dominicanos y franceses como expresión del intercambio cultural entre ambas naciones.

Comercio, inversión y cooperación bilateral

Más allá de las actividades culturales, la Semana Dominicana en Francia 2026 contempla encuentros de alto nivel con representantes de instituciones francesas y organismos internacionales.

La agenda incluye reuniones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, junto con actividades enfocadas en comercio, inversión, innovación y transición energética.

Estos encuentros están orientados a ampliar los espacios de diálogo y cooperación, identificar oportunidades de negocios y fortalecer la presencia dominicana en sectores estratégicos de la economía internacional.

Asimismo, la programación incluye la participación dominicana en el SIAL París, Salón Internacional de la Alimentación, con el propósito de promover la oferta exportable nacional y fortalecer las oportunidades comerciales para los productos dominicanos.

La Semana Dominicana en Francia 2026 constituye así un espacio de encuentro entre representantes gubernamentales, empresariales, diplomáticos y culturales, mediante una agenda que combina la promoción de la identidad nacional con el impulso de nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión entre la República Dominicana y Francia.