Alina Abreu convierte un sueño de infancia en ballet

La bailarina, coreógrafa y maestra Alina Abreu celebra 40 años de trayectoria artística con el estreno mundial del ballet «La Ciguapa». ( CEDIDA POR ALINA ABREU )

La bailarina, coreógrafa, maestra y productora Alina Abreu celebrará sus 40 años de trayectoria artística con el estreno mundial de La Ciguapa. El ballet – Una leyenda de amor. La producción original se presentará en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito los días 13, 14 y 15 de noviembre.

La obra, un ballet en un acto y siete escenas, es uno de los proyectos más personales de Alina Abreu. Alina Abreu encontró en una experiencia de su infancia la inspiración para llevar al escenario una de las leyendas más conocidas del imaginario popular dominicano.

En una rueda de prensa, Alina Abreu explicó que celebrar sus cuatro décadas dedicadas a la danza le permitió reencontrarse con sus raíces y pensar en las personas que despertaron su vocación artística.

"Celebrar 40 años dedicados al ballet representa mucho más que conmemorar una trayectoria. Es una oportunidad para mirar atrás, reencontrarme con mis raíces y reconocer el origen de todo lo que ha dado sentido a mi vida", dijo Alina Abreu.

Alina Abreu recordó que, cuando tenía unos siete años, su padre le propuso disfrazarse de ciguapa para una celebración de carnaval en La Vega, su ciudad natal. El cabello largo y la figura delgada de Alina Abreu inspiraron la idea familiar.

"Mi padre me llamaba mi ciguapita", contó Alina Abreu, al recordar cómo su madre confeccionó el disfraz que despertó su interés por las leyendas dominicanas.

Desde entonces, padre e hija investigaron y conversaron sobre los relatos tradicionales del país. Esa experiencia alimentó la imaginación de Alina Abreu y, con el tiempo, se volvió parte esencial de su identidad artística.

"Mi padre despertó mi imaginación y me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a entender que en nuestras leyendas viven los sueños, los temores y la memoria del pueblo", manifestó Alina Abreu.

Una historia familiar convertida en ballet

Alina Abreu transforma la historia familiar en un ballet que muestra la fuerza de la tradición y la pasión por la danza. El ballet de Alina Abreu invita al público a vivir la leyenda de la ciguapa a través del movimiento y la música.

Alina Abreu dice que La Ciguapa es un homenaje a sus padres y a las mujeres de su familia. Las experiencias y las personalidades de esas mujeres influyeron en la forma de crear los personajes.

En su intervención, Alina Abreu resaltó el papel de su madre. Su madre lleva más de cuarenta años trabajando en el diseño y la confección del vestuario de todas sus producciones.

"Su amor por el folclor dominicano, por nuestras tradiciones y costumbres, ha sido una inspiración permanente en mi vida. Su sensibilidad artística ha vestido mis sueños y ha dado identidad visual a cada una de las historias que hemos contado sobre el escenario", afirmó.

Alina Abreu explicó que varios personajes llevan referencias directas a su historia familiar. Mamá Edita y mamá Yayo, las abuelas del Pilonero, llevan los nombres de su abuela y de su bisabuela maternas. La Ciguapa Madre está inspirada en la personalidad de su abuela paterna, Ana.

Alina Abreu contó que, durante el proceso de montaje, esos personajes fueron tomando características de esas mujeres. Así, Alina Abreu mantiene vivos los recuerdos de su madre, de su abuela y de su bisabuela.

"Su presencia en esta obra es una forma de honrar a las mujeres de mi familia y agradecer el amor y la memoria que dejaron en mi corazón. A través de estas abuelas, una gran parte de mi historia familiar habita también en el escenario", expresó.

Alina Abreu cree que el montaje muestra que las historias dominicanas tienen la fuerza dramática y la riqueza poética necesarias para entrar en el repertorio del ballet clásico.

"Con este ballet demuestro que nuestras propias historias poseen la fuerza dramática, la belleza poética y la profundidad humana necesarias para ocupar un lugar dentro del gran territorio universal del ballet", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/ciguapa-arroyo-39a82f44.jpg Imagen promocional de La Ciguapa, el ballet creado por Alina Abreu para celebrar sus 40 años de trayectoria artística. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

El amor entre dos mundos

La historia se sitúa en la Cordillera Central dominicana, en la década de 1950. Allí conviven las tradiciones de los habitantes de la montaña y el mundo misterioso de las ciguapas.

Laura Isabel Fernández interpreta a la Ciguapa. Alexander Duval asume el papel del Pilonero. Ambos son los protagonistas de una relación amorosa que desafía las leyes de sus respectivos mundos. La trama mezcla romance, sacrificio, misterio y cosas sobrenaturales, y la puesta en escena quiere mantener la esencia de la leyenda y llevarla a la danza clásica.

Uno de los retos principales de la coreografía ha sido mostrar los pies invertidos de las ciguapas. Para lograrlo, Abreu usó desplazamientos, cambios de dirección, posiciones corporales y movimientos en puntas que crean una sensación de duda sobre el camino de los personajes.

"La Ciguapa no camina como una mujer común; se desliza, aparece y desaparece, casi como si no terminara de tocar la tierra", explicó Abreu.

La adaptación añade una licencia poética: bajo la luz de la luna, la protagonista puede tomar forma humana, lo que permite que tenga un encuentro amoroso con un mortal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/alina-abreu-8cddc550.jpg Alexander Duval, Laura Isabel Fernández, Junior Basurto Lomba, Alina Abreu, Waddys Jáquez y Magaly Rodríguez durante la rueda de prensa en la que se ofrecieron los detalles del estreno del ballet La Ciguapa. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Música original y una puesta en escena de gran formato

La producción tendrá música original del compositor Junior Basurto Lomba y dirección teatral de Waddys Jáquez. El equipo creativo incluye a Fidel López en el diseño de escenografía; Magaly Rodríguez en el vestuario; Emmanuel Ferry, de Efyciencia, en la iluminación; Ariel Ramos, de LuxArt, en el sonido y las proyecciones; Luichy Tejeda en las pantallas; y Amaury Esquea en la regiduría de escena.

La puesta en escena usará símbolos de la leyenda, como la mata de campana, el Espíritu de la Montaña y los paisajes cambiantes de la Cordillera Central.

Abreu explicó que cada parte artística forma parte de una misma historia, para que el público pase del ambiente cotidiano de un pueblo dominicano al mundo fantástico de las ciguapas.

"La coreografía, la música, la escenografía, las proyecciones, la iluminación y el vestuario no funcionan como elementos independientes. Todos están contando la misma historia", señaló.

Cuatro décadas dedicadas a formar bailarines

Además de su trabajo como intérprete, coreógrafa y productora, Alina Abreu ha enseñado durante mucho tiempo desde que fundó el Conservatorio de Danzas Alina Abreu en 1986.

La artista dice que su camino también pertenece a los maestros, a los bailarines, a los colaboradores y a las familias que la han acompañado, y a los alumnos a los que ha formado.

Para la artista, este aniversario no es el final de una etapa, es una oportunidad para seguir creando obras que unan la danza con la identidad dominicana.

"Es el regreso al origen de un sueño nacido en mi infancia, pero al mismo tiempo es la proyección de nuevos sueños para mi futuro", manifestó.

La coreógrafa espera que esta producción despierte el interés de las nuevas generaciones por las leyendas nacionales y por la posibilidad de contar historias propias con el lenguaje universal del ballet.

Fechas y boletas

La Ciguapa . El ballet – Una leyenda de amor tendrá tres funciones en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito . Las presentaciones del viernes 13 y del sábado 14 de noviembre empezarán a las 8:30 de la noche , y la función del domingo 15 será a las 7:30 de la noche.

. El – Una leyenda de amor tendrá tres funciones en la del . presentaciones del viernes 13 y del sábado 14 de empezarán a las 8:30 de la , y la función del domingo 15 será a las 7:30 de la noche. Las boletas se pueden comprar en Uepa Tickets y en los puntos de venta de CCN Servicios que están en Supermercados Nacional , en Jumbo y en Merca Jumbo .

y en los puntos de venta de que están en , en y en . Alina Abreu junta su experiencia artística y su historia familiar en una obra que rinde homenaje a las raíces culturales dominicanas y a las personas que hicieron posible su camino en la danza.