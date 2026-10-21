Embajada de RD en Francia inaugura exposición en honor a José Castillo

Obras de la exposición "Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo", en París. ( CEDIDA POR LA EMBAJADA DE RD EN FRANCIA )

La Embajada de la República Dominicana en Francia, en colaboración con la Maison de l´Amérique latine y la Asociación José Castillo, y con el respaldo del Ministerio de Cultura y del Banco BHD, celebró la inauguración de la exposición "Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo".

La muestra está dedicada a la vida y obra del artista dominicano José Castillo (1955-2018), cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a París.

La inauguración tuvo lugar en el marco de las actividades de la Semana Dominicana en Francia 2026, que se desarrolla del 19 al 22 de octubre, y constituye una de las principales actividades culturales de su programación.

La exposición abrirá sus puertas al público hasta el 15 de enero de 2027 en la Maison de l´Amérique latine, ubicada en el 217 del boulevard Saint-Germain, en París.

La inauguración de la muestra contó con la presencia del embajador en Francia, S.E. David Puig, el ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo y la ministra delegada de Asuntos Exteriores de la República francesa, Eleonore Caroit.

Asimismo, el presidente de la Maison d´Amérique Latine, Jean Marc Jean-Marc Laforêt, y la directora de la Fundación José Castillo, Marie-Annick Seneschal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/rd-en-francia-3-d98e19a9.jpg Éléonore Caroit, Jean Marc Laforet, David Puig y Roberto Ángel Salcedo. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE RD EN FRANCIA)

El embajador David Puig destacó el papel central jugado por la embajada dominicana en Francia en el impulso y la realización de esta iniciativa, integrándola en una agenda de diplomacia cultural orientada a promover el patrimonio artístico y dar mayor visibilidad al talento dominicano.

El diplomático señaló que "esta muestra ambiciosa de José Castillo es el resultado de una colaboración amplia entre instituciones francesas y dominicanas".

"El respaldo del Ministerio de Cultura y del Banco BHD pone de manifiesto la importancia de las alianzas público-privadas en iniciativas que promueven las artes, preservan la memoria cultural y contribuyen a proyectar internacionalmente la creación dominicana".

La exposición

Comisariada por Vivian Braga dos Santos, la exposición reúne cerca de 80 obras distribuidas en dos plantas, ofreciendo una aproximación amplia a las temáticas y a los medios que caracterizaron la producción del artista.

El catálogo que acompaña la publicación, con textos de reconocidos críticos, ofrece claves de lectura contemporáneas de una obra que se desplegó durante cuatro décadas desde París.

La iniciativa reafirma el compromiso de la Embajada con la promoción internacional de la cultura dominicana y con el fortalecimiento de los vínculos culturales entre la República Dominicana y Francia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/rd-en-francia-4-c555b68e.jpg Marie Annick Seneschal, Presidenta de la Asociación José Castillo. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE RD EN FRANCIA)

José Castillo: obra entre la memoria, la identidad y la resistencia

Nacido en Santo Domingo en 1955, en el barrio de Los Mina, José Castillo se trasladó a París en 1978, donde residió hasta su fallecimiento en 2018.

Formado inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo y posteriormente en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, desarrolló una trayectoria marcada por el diálogo entre culturas, la experimentación artística y la reflexión sobre la identidad dominicana.

A través de la pintura, el grabado, el dibujo, la fotografía, el collage, los ensamblajes y el vídeo, Castillo construyó un lenguaje visual propio, en el que confluyen las memorias individuales y colectivas, las tradiciones populares, las creencias religiosas, la herencia indígena, las culturas afrodiaspóricas y las experiencias históricas del Caribe.

La exposición explora cómo el artista representó la complejidad de la sociedad dominicana, entrelazando belleza, violencia, memoria y resistencia.

Su obra aborda, entre otros temas, la historia de la esclavitud y la resistencia de las personas esclavizadas, el legado de los pueblos taínos y el sincretismo religioso, poniendo de relieve la diversidad de las culturas que conforman la identidad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/rd-en-francia-2-c0654037.jpg Obras de la exposición dedicada a José Castillo. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE RD EN FRANCIA.)

Inspirada en el poema Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, la muestra invita a descubrir los múltiples mundos que Castillo desarrolló a lo largo de su trayectoria, así como su capacidad para transformar elementos de la historia y la vida cotidiana dominicanas en una propuesta artística de alcance universal.

El reconocimiento de su obra ha ido creciendo en los últimos años.

En 2025, su producción formó parte de la exposición Paris noir del Centre Pompidou, y su obra Los Cimarrones se incorporó a las colecciones del Museo Nacional de Arte Moderno de dicha institución, un hito significativo para la visibilidad del arte dominicano en Francia.

La muestra forma parte de una programación que busca fortalecer los intercambios entre ambos países y consolidar nuevos espacios de colaboración en el ámbito artístico y creativo.

En este sentido, la participación conjunta de la Embajada, la Maison de l´Amérique latine, la Asociación José Castillo, el Ministerio de Cultura de República Dominicana y el Banco BHD demuestra cómo la cooperación institucional y el compromiso privado pueden contribuir a preservar el legado de los artistas dominicanos y ampliar su presencia en escenarios internacionales.

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