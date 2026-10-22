Este sábado se inicia en la UASD una maestría para fortalecer la industria creativa

El merenguero, compositor y gestor cultural Pochy Familia, impulsor de la nueva maestría de la UASD dedicada a la gestión de las producciones artísticas y culturales. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) iniciará este sábado la docencia de la Maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales, una propuesta académica que busca fortalecer la profesionalización de las industrias creativas dominicanas y ampliar los conocimientos sobre la administración y protección de los derechos de autor.

La iniciativa, impulsada por el merenguero, compositor y gestor cultural Pochy Familia, procura llenar un vacío en la formación especializada de quienes participan en la producción, difusión y comercialización de bienes y servicios culturales, en un contexto marcado por la expansión de las plataformas digitales y los cambios tecnológicos.

"Esta maestría viene a llenar un vacío no solamente para los titulares de derechos, sino para todas las personas que están involucradas en el arte y en las industrias creativas", expresó Familia al explicar el alcance del programa.

Formación especializada en derechos de autor

La maestría será impartida en la UASD como resultado de una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y el Sistema de Gestión Colectiva, integrado por entidades como la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) y SODAIE.

El programa se desarrolla a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Facultad de Artes de la academia estatal, con una oferta orientada a preparar profesionales en administración de derechos de autor y derechos conexos, gestión colectiva, licenciamiento, recaudación de regalías, propiedad intelectual y legislación aplicable a las industrias culturales.

Una formación que trasciende la música

Pochy Familia explicó que la propuesta no está dirigida exclusivamente a músicos, intérpretes o compositores. También contempla a gestores culturales, productores audiovisuales, escritores, funcionarios públicos, personal de instituciones relacionadas con la propiedad intelectual y otros actores vinculados a la industria cultural.

El objetivo es dotar a estos profesionales de herramientas para comprender los mecanismos legales, económicos y administrativos que intervienen en la protección de las creaciones artísticas y en la remuneración de sus titulares.

Uno de los aportes que el propulsor de la iniciativa considera fundamentales es el desarrollo de investigaciones científicas que permitan establecer criterios técnicos para valorar el uso de las obras musicales y otras producciones culturales.

"Con estudios econométricos podremos calcular, a la luz de la economía dominicana, cuál es el valor de la música cuando suena en un hotel, un restaurante u otros establecimientos", señaló.

Estos estudios podrían contribuir a sustentar metodologías para estimar el valor económico de la música en distintos espacios comerciales, un aspecto relevante para la gestión colectiva y la determinación de las remuneraciones correspondientes por la utilización de obras protegidas.

Desafíos y oportunidades en la economía creativa

El promotor de la maestría sostuvo que el crecimiento de la economía dominicana debe acompañarse de una mayor preparación de quienes forman parte de las industrias creativas, de manera que puedan aprovechar las oportunidades de un sector en constante transformación.

En ese escenario, identificó la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las nuevas tecnologías como factores que plantean desafíos para la protección de las obras, la administración de los derechos y los modelos tradicionales de explotación comercial.

Sin embargo, consideró que estos cambios también representan una oportunidad para modernizar los sistemas de gestión y adaptar la industria creativa a las nuevas dinámicas del mercado.

"No podemos ver estos cambios únicamente como desafíos; también representan una oportunidad para ponernos a tono con el nuevo mundo de la industria creativa", afirmó.

Una apuesta por la economía creativa

La economía naranja comprende las actividades que generan valor a partir de la creatividad, la cultura y la propiedad intelectual. En ese ámbito se encuentran la música, el cine, las artes escénicas, la literatura, las artes visuales y otras manifestaciones con potencial para generar empleos, ingresos y oportunidades de negocios.

La incorporación de esta maestría a la oferta de posgrado de la UASD representa una apuesta por fortalecer las competencias de los profesionales que participan en esos sectores y ampliar el conocimiento sobre los derechos que protegen el trabajo de los creadores.

Durante el acto de lanzamiento participaron autoridades académicas y gubernamentales, representantes del Sistema de Gestión Colectiva y personalidades del ámbito artístico y cultural, quienes respaldaron la puesta en marcha de la iniciativa.

y gubernamentales, representantes del y personalidades del y cultural, quienes respaldaron la puesta en marcha de la iniciativa. Con el inicio de la docencia previsto para este sábado, la universidad estatal incorpora una propuesta especializada que vincula arte, derecho, investigación, tecnología, gestión humana y economía, con la intención de contribuir a una gestión más profesional de las producciones artísticas y culturales en la República Dominicana.