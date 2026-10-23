Abinader elogia a los Rainieri: siguen pensando en enriquecer la vida de quienes habitan esta tierra

El presidente de la República, Luis Abinader, durante el acto inaugural del Centro Cultural Rainieri. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader, destacó este viernes que el legado de la familia Rainieri refleja el compromiso de sus fundadores con el desarrollo cultural y el bienestar de las futuras generaciones.

Durante su intervención en la inauguración del Centro Cultural Rainieri, el mandatario reconoció la trayectoria del empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y de su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, por impulsar esta iniciativa que, a su juicio, trasciende el desarrollo turístico y apuesta por preservar y difundir la identidad dominicana.

"Creo que hay algo profundamente admirable en esta decisión: que, después de haber contribuido a transformar Punta Cana en uno de los grandes destinos turísticos del mundo, siguen pensando en cómo enriquecer la vida de quienes habitan esta tierra", expresó Abinader.

El jefe de Estado afirmó que la nueva institución representa mucho más que una infraestructura cultural, al considerar que materializa la voluntad de la familia Rainieri de contribuir al crecimiento de la sociedad dominicana.

"Este centro representa algo más que una nueva infraestructura cultural: representa su voluntad. La voluntad de don Frank y de su familia de dejar un legado a las futuras generaciones", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-22016-pm-698b08a3.jpeg Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana; el presidente Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje y la señora Haydée Kuret de Rainieri, recorren las instalaciones del centro cultural. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En ese sentido, sostuvo que el valor de una iniciativa de esta naturaleza no se limita a su construcción, sino a las oportunidades que puede generar para quienes harán uso de sus instalaciones.

Un espacio para mostrar la identidad dominicana

En la ceremonia, celebrada en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Abinader también destacó que el centro permitirá ampliar la experiencia de quienes visitan el principal destino turístico del país, al ofrecerles la oportunidad de acercarse a la historia, el arte y las tradiciones dominicanas.

"Quienes nos visiten descubrirán nuestras playas, pero también nuestra alma", insistió el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14852-pm-1-9134024b.jpeg El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, conocen las instalaciones del Centro Cultural Rainieri de la mano deHaydée Kuret de Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Asimismo, señaló que la institución también tendrá un impacto en los residentes de Punta Cana, quienes dispondrán de nuevos espacios para aprender, desarrollar su creatividad y participar en actividades culturales.

"Quienes viven aquí encontrarán oportunidades no solo para trabajar y prosperar, sino también para que ellos, junto con sus familias, aprendan, imaginen y disfruten", sostuvo.

Abinader recordó que la cultura está presente en las manifestaciones cotidianas del pueblo dominicano, desde la música y las tradiciones hasta las historias familiares y el talento de los jóvenes.

En ese contexto, reiteró el compromiso de su administración de promover el acceso a las actividades culturales en todo el territorio nacional.

"Un nido abierto para todos"

Otro de los aspectos resaltados por el presidente fue el concepto que inspira al Centro Cultural Rainieri, asociado al nido de la cigua palmera, ave nacional de la República Dominicana. El mandatario valoró el simbolismo de esta propuesta, que presenta la cultura como un espacio de acogida e integración, abierto tanto a los dominicanos como a los visitantes extranjeros.

Una nueva dimensión cultural para Punta Cana

El Centro Cultural Rainieri cuenta con aproximadamente 9,000 metros cuadrados de espacios de exposición de arte y recreativos, destinados a promover el conocimiento de la historia, el patrimonio y las expresiones artísticas dominicanas.

Entre sus instalaciones se encuentran salas de exposiciones permanentes y temporales, espacios interactivos dedicados a la historia y la vida cotidiana, un auditorio, áreas para talleres y actividades educativas, así como espacios para artistas emergentes.

El proyecto, impulsado por Frank y Haydée Rainieri durante casi tres décadas, busca complementar la oferta turística de Punta Cana y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Durante la inauguración, Abinader manifestó su deseo de que la nueva institución se convierta en un lugar de encuentro para las distintas generaciones y en una plataforma para el surgimiento de nuevos talentos.

En el momento más cercano de su discurso, el presidente comparó el significado del proyecto para Frank Rainieri con el de un nuevo integrante de su familia, al referirse al centro cultural como su "hijo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14414-pm-f6587789.jpeg Los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, estuvieron presentes en la inauguración del Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14401-pm-a4f7c857.jpeg Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de República Dominicana, Leonel Fernández, durante la inauguración del Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14322-pm-d896b139.jpeg De izquierda a derecha: Enrique Peña Nieto, expresidente de México; Nohra Puyana De Pastrana y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana; Leonel Fernández, expresidente de la República; Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri; el presidente Luis Abinader y, su esposa, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Cultura, Roberto Salcedo; e Iván Duque, expresidente de Colombia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Abinader concluyó felicitando a Frank y Haydée Rainieri, así como a toda su familia, por la materialización de la iniciativa.

La inauguración institucional del Centro Cultural Rainieri se realizó este viernes 23 de octubre, con la asistencia del presidente y su esposa, la Primera Dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta, Raquel Peña; varios expresidentes, incluyendo a Leonel Fernández (República Dominicana); Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia); y Enrique Peña Nieto (México).

También asistieron los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; de Cultura, Roberto Salcedo; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entre otros funcionarios, legisladores y representantes del Poder Judicial.

La apertura general al público está anunciada para el próximo miércoles 28 de octubre.