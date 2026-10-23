Angurria lleva la memoria de la mujer dominicana a lo más alto de Nueva York

Lo que comenzó en un salón de belleza de Los Alcarrizos se transforma ahora en una obra monumental que mira a la ciudad desde las alturas. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Cuando Angurria, el artista visual dominicano Néstor Omar García, era niño, su madre hacía rolos a las mujeres del barrio. Esa imagen, cotidiana y familiar, forma parte hoy de su sello artístico y deja su huella en una torre de 29 pisos en Morrisania Air Rights Houses, en el Bronx, Nueva York.

Lo que comenzó en un salón de belleza de Los Alcarrizos se transforma ahora en una obra monumental que mira a la ciudad desde las alturas.

Con más de 260 pies de altura, el mural que Angurria está terminando en este complejo de viviendas públicas supera el récord nacional que ostentaba una obra de la artista alemana MadC, cuya sección principal alcanza los 245 pies en la torre Excel Miami.

Bajo el título Un MAR de Gente / From Every Shore, la pieza eleva la figura de una mujer con rolos, acompañada de elementos que evocan sus raíces y su entorno.

"Mi mamá peinaba a las mujeres del barrio en rolos. Hoy una de ellas está mirando al Bronx desde 29 pisos de altura. Esto no es mío: es de cada familia dominicana y latina que ha levantado esta ciudad", expresó Angurria.

La obra, ubicada en la calle 158 y Park Avenue, en el sur del Bronx, convierte un símbolo de la cotidianidad dominicana en una imagen de gran escala.

Los rolos, asociados a los rituales de belleza y a los encuentros en los salones de barrio, adquieren una nueva dimensión al ocupar la fachada de una torre y proyectar una identidad cultural más allá de las fronteras.

Con esta intervención, Angurria resalta una línea creativa en la que la mujer dominicana ocupa un lugar central. Su reconocida serie Doña Patria constituye un homenaje a esa figura, representada desde sus múltiples dimensiones y como parte esencial de la historia y la identidad nacional.

Una trayectoria que cruza fronteras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-21-at-61304-pm-9babaece.jpeg La obra se encuentra en la calle 158 y Park Avenue, en el sur del Bronx, convierte un símbolo de la cotidianidad dominicana en una imagen de gran escala. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Con más de 25 años de trayectoria como director de arte, ilustrador y muralista, Angurria ha desarrollado una carrera que conecta el arte urbano con la identidad dominicana.

Entre sus trabajos figuran el primer mural dominicano en Washington D. C., realizado junto a la Embajada de la República Dominicana, y una obra en Kingston, Jamaica, dedicada a la hermandad entre ambos países.

Su experiencia también abarca proyectos vinculados al cine y a marcas internacionales. Ha colaborado con la película In the Heights, la cineasta Ava DuVernay, Major League Baseball (MLB), Adidas y Royal Caribbean.

El mural del Bronx forma parte de un proyecto comisionado por Art Bridge y financiado por MAC Cosmetics. La producción estuvo a cargo de Monumenta.do, productora dominicana especializada en arte público a gran escala, perteneciente a Grupo EPREIL, empresa creativa dirigida por Venus Patricia Díaz y cofundada por Angurria.

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