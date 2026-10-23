El ministro de Cultura llama "crack" a Frank Rainieri por sus aportes al desarrollo de Punta Cana

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destaca los aportes de Frank Rainieri al desarrollo turístico y económico de la región este durante el acto inaugural del Centro Cultural Rainieri. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En la jerga juvenil, "ser un crack" significa ser un genio, un fuera de serie o alguien excepcionalmente bueno y talentoso en una actividad.

A propósito de esto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, calificó de «crack» al empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo turístico y económico de la región este y a su visión de continuar contribuyendo al país mediante iniciativas culturales.

Durante la inauguración del Centro Cultural Rainieri, celebrada este viernes en Punta Cana, el funcionario destacó la trayectoria del empresario, a quien reconoció como una figura clave en la transformación de esta zona en uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

En su intervención, Salcedo hizo un recorrido por la evolución de la conectividad vial de la región este, desde los primeros proyectos de infraestructura del siglo XX hasta la expansión turística iniciada en la década de 1970, que permitió integrar progresivamente a Punta Cana con el resto del territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-22016-pm-c843c976.jpeg El empresario Frank Rainieri, el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la esposa del empresario, Haydée Kuret de Rainieri, durante un recorrido por las instalaciones del Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14322-pm-1-8c425b5a.jpeg De izquierda a derecha: Enrique Peña Nieto, expresidente de México; Nohra Puyana De Pastrana y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana; Leonel Fernández, expresidente de la República; Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri; el presidente Luis Abinader y, su esposa, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Cultura, Roberto Salcedo; e Iván Duque, expresidente de Colombia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) ‹ >

En ese contexto, resaltó la visión empresarial de Rainieri y su contribución al crecimiento de una región que pasó de ser una zona con limitadas vías de acceso a convertirse en un importante motor de la economía dominicana.

El titular de Cultura valoró que, después de décadas dedicadas al desarrollo turístico, el empresario y su familia continúen impulsando proyectos orientados al bienestar de la comunidad y a la preservación del patrimonio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14411-pm-b10ae0a6.jpeg El obispo Jesús Castro Marte bendice las instalaciones del Centro Cultural Rainieri durante el acto inaugural celebrado en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14404-pm-4a64939f.jpeg El empresario Frank Rainieri y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, durante la inauguración del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) ‹ >

Un aporte a la identidad cultural

Salcedo destacó que la inauguración del Centro Cultural Rainieri, impulsado por Frank Rainieri y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, representa una contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la provincia La Altagracia y de toda la región este.

El ministro señaló que iniciativas de esta naturaleza están alineadas con los objetivos del Estado de proteger el patrimonio histórico, revitalizar las expresiones culturales, estimular las industrias creativas y descentralizar el acceso a la cultura.

Asimismo, resaltó la importancia de promover espacios que permitan a niños, jóvenes y adultos acercarse a la historia, las tradiciones y las manifestaciones artísticas dominicanas, especialmente en destinos turísticos con una importante presencia de visitantes extranjeros.