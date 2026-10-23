Centro Cultural Rainieri ofrecerá una experiencia única en el país desde este miércoles

El Centro Cultural Rainieri abrirá sus puertas al público el próximo miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, con una propuesta que promete acercar a dominicanos y extranjeros a la historia, las tradiciones y la identidad nacional mediante experiencias interactivas y exposiciones artísticas.

Así lo informó su primer director, el arquitecto Alex Martínez Suárez, durante una entrevista concedida a Diario Libre en el marco de la inauguración oficial del complejo, celebrada este viernes en Punta Cana.

"Aquí en este país no hay absolutamente un lugar con una experiencia museológica o museográfica como esta", afirmó.

Martínez Suárez, explicó que el proyecto es el resultado de casi cinco años de trabajo junto a sus fundadores, Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri, y la museógrafa Rab Messina.

Exposiciones permanentes

Asimismo, expresó su confianza en que el centro tendrá un impacto significativo en la región este y en el resto del territorio nacional.

Martínez Suárez explicó que uno de los principales atractivos del Centro Cultural Rainieri son sus cinco exposiciones permanentes o de larga duración, ubicadas en el tercer nivel del edificio.

Estos espacios permiten recorrer diferentes etapas de la historia dominicana a través de objetos, conocer el patrimonio histórico y cultural de la provincia La Altagracia y descubrir la evolución de Punta Cana como destino turístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/centro-cultural-rainery2026-dania-acevedo-8b2cb8fc.jpg Una de las exposiciones en el Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Entre las propuestas destacó la sala «Un nido para el mundo», dedicada a explorar la cotidianidad y las expresiones culturales dominicanas mediante ocho ámbitos interactivos.

Apertura y horario

«Vamos a bailar, a sorprendernos, a cocinar, vamos a ver los deportistas, vamos a ver el carnaval, vamos a conocer la identidad dominicana de una manera muy interesante y muy divertida», explicó.

Además de las exposiciones de larga duración, el centro dispone de dos muestras temporales de artes visuales en el primer nivel, incluyendo una propuesta dedicada a artistas emergentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/0bd1c024-7120-489c-a511-beea4891a5b1-7321de73.jpg El Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Horarios y precios de entrada

El Centro Cultural Rainieri, ubicado en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuenta con más de 9,000 metros cuadrados dedicados a la promoción del arte, la historia y la identidad dominicana.

Martínez Suárez informó que la apertura general será el miércoles 28 de octubre, desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con una tarifa de entrada de 500 pesos para adultos y 100 pesos para menores de edad.

El director invitó a residentes de la región este y de otras provincias a conocer las instalaciones, al destacar que el espacio está concebido para recibir visitantes de todo el territorio nacional.

Con esta apertura, el Centro Cultural Rainieri busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para la cultura dominicana, mediante una propuesta que combina educación, entretenimiento y experiencias participativas para públicos de todas las edades.