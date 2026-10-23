Comic Con: el universo geek toma San Souci

Cosplayers de la edición 2025 de la Comic Con RD. ( DL ARCHIVO/LUDUIS TAPIA )

Los seguidores del anime, los cómics, los videojuegos y las grandes sagas de cine y televisión tienen una cita este fin de semana. Comic Con República Dominicana celebrará su tercera edición este sábado y domingo en el Puerto San Souci, con dos jornadas dedicadas a la cultura pop y sus comunidades.

Entre las figuras internacionales destaca Natalia Tena, actriz británica conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en las películas de Harry Potter y a Osha en Game of Thrones.

También participará Jack Gleeson, recordado por su papel del rey Joffrey Baratheon en la serie de HBO.

El doblaje latinoamericano tendrá un espacio especial con Mike Leal, voz de Ash Ketchum en Pokémon y de Eren Jaeger en Attack on Titan; Luis Carreño, quien interpreta a Bob Esponja desde el año 2000; y Dafnis Fernández, conocido por dar voz a Roronoa Zoro en One Piece.

A ellos se suman los cosplayers mexicanos Banana Cospboys, reconocidos por sus elaborados trajes y accesorios.

Actividades destacadas

La programación incluye el espectáculo MegaUnboxing, el stand up comedy "Café Internet", de Minor Pérez, y un bloque dedicado al terror con Proyecto Paranormal Latam.

Los seguidores del K-pop también tendrán su espacio con K-Mecca Con, que contará con concursos de canto, coreografía y otras actividades.

Uno de los atractivos será la Mega Cosplay Master Cup Centroamérica, competencia que reunirá a 32 participantes y cuyo primer lugar ganará un viaje con todos los gastos pagados a Megacon Costa Rica 2027, además de otros premios.

Sábado 24 y domingo 25. En el Puerto San Souci. Boletas en Uepa Tickets y CCN Servicios.

Korea Story Festival 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/imagen-little-forest-3-36088539.jpg Escena de la película "Pequeño bosque". (CEDIDA POR EMBAJADA COREA RD)

La Embajada de Corea en República Dominicana celebrará el Korea Story Festival 2026, una jornada de cine gratuito para acercar al público a la cultura, la sociedad y la historia coreanas. La programación incluye Pequeño bosque, una historia sobre la naturaleza y la búsqueda de una nueva vida; El detective K, una aventura de misterio ambientada en la época Joseon; y Un taxista, película inspirada en los acontecimientos de Gwangju en mayo de 1980. El festival cuenta con el apoyo del Korean Film Council (KOFIC).

Caribbean Cinemas de Downtown Center. Viernes, 23 de octubre. 2:00 pm, 4:30 pm y 7:00 pm. Gratis.

Clásicos del sábado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/imagen-henry-garcia-8007b0e7-ec502c4e.jpg El cantante dominicano Henry García. (CEDIDA POR LUNGOMARE)

El merenguero Henry García protagonizará Clásicos del Sábado, este 24 de octubre, con la participación de La Cangrejo Band y producción artística de Raphy D´Oleo. Reconocido por éxitos como Nació varón, Cuatro personas y Marcela, García cuenta con una trayectoria que abarca el merengue, la salsa, los boleros y las baladas. La propuesta invita al público a disfrutar de música en vivo y revivir grandes clásicos.

Lungomare, sábado, 9:00 pm. Entrada gratis